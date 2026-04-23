投2000份履歷「只拿到2個工作邀約」 29歲工程師揭求職殘酷現實

Dianna Dimambro分享2年來的求職心路。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在科技業競爭日益激烈的環境下，美國一名29歲女子歷經長達2年的求職過程，投出超過2000份履歷，最終才獲得2份工作機會。她在大型企業與新創公司之間的選擇，也反映出當前職場結構與求職困境。

《商業內幕》報導，29歲的Dianna Dimambro現為一名準軟體工程師，現居美國佛羅里達州。她原本從事社群媒體與網站設計工作，2022年重返校園轉向UX工程領域，期望進入軟體產業發展。

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然而，在2024年畢業前後，她遭遇科技業大規模裁員與市場收縮，求職之路急轉直下。Dianna Dimambro為了維生只好自由接案，同時還經營過5種兼職，包括代顧狗、接網站開發案，以及協助當地商家做社群行銷。她坦言，正式全職職缺始終遲遲未出現，只能靠自由接案、網站開發與短期工作維持收入。

過去2年，她投了超過2000份履歷，很多都石沉大海。直到這個月，才終於拿到2份軟體工程相關的工作機會。一份為大型零售企業Target的實習工程師職位，另一則為新創公司的全職軟體工程師職缺。

面對選擇，她一度傾向大型企業，認為能接觸更大規模的用戶產品，但也擔憂實習職位未必能轉正，加上科技業裁員風險仍高。最終，她選擇加入新創公司，擔任核心工程師角色，直接參與產品開發與決策。

她坦言，這段經歷讓她重新理解職場競爭現實，但仍認為軟體工程是一條值得投入的道路，只是「進入門檻已經和過去完全不同」。

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