小心退休獨居慘淪下流老人！3大殘酷窘況外媒點名

外媒報導列出獨居退休人士面臨的三大主要困難。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休生活可能比想像中更孤獨？外媒報導，一個被稱為「獨居老人」（沒有伴侶或子女可以依靠的老年人）的群體正在不斷壯大，他們如今面臨著一系列獨特的經濟和生活難題，報導列出獨居退休人士面臨的3大主要困難，並提供一些建議。

1.一個人帶來的沉重負擔

單身人士可能會遇到一種被稱為「單身稅」的經濟現象。這指的是單身人士必須承擔通常由夫妻共同承擔全部基本開支的現實。一般來說，一個人的房貸、房產稅、網路費和暖氣費與兩個人的費用大致相同。

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然而，單身退休人士必須依靠單一收入來源來支付這些費用。其中住房成本是這項負擔中最沉重的打擊，外加租金和保險費持續上漲，很快就會讓固定收入不堪負荷。

2. 健康與行動挑戰

獨居會增加健康和行動的風險。缺乏日常照顧的長者在應對醫療緊急情況、跌倒或慢性病管理方面會面臨延誤，如果沒有同住家人，往往意味著需要付費請專業人士幫忙，既昂貴又費心。

文章建議，在家中做出一些改變並與他人保持聯繫真的很有幫助。例如，安裝扶手、防滑墊和樓梯扶手可以讓行動更安全，而定期進行遠距醫療檢查，或佩戴醫療警報設備，可以在緊急情況下快速獲得幫助。此外，擁有一個由鄰居、朋友或當地志工組成的強大支持網絡也同樣重要。

3.決策風險

規劃後事令人感到不自在，許多獨居老人由於沒有伴侶商討，往往會拖延。遺囑、預立醫療指示及授權委託書等文件若未完成，則會帶來風險。

如果您在喪失行為能力時沒有指定代理人，法院指定的陌生人最終可能會替您做出醫療和財務決定。等到危機發生時再去保護您的資產或健康意願往往為時已晚。

文章表示，獨居者跟與伴侶共同生活者需要不同的策略，制定一份完善的計劃，涵蓋住房、健康和法律保障等面向，並從此刻開始採取這些措施，就能保障您的獨立性，並確保未來幾年的安心無憂。

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