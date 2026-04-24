台積電在2030年將成「下一個輝達」 吞最大紅利贏家外媒全說了

初次上稿04-23 23:10

更新時間04-24 07:23

外媒看好台積電將成為下一個輝達。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，目前，輝達（NVIDIA）在AI加速器市場的佔有率約高達85%至92%。然而，隨著大型雲端公司希望降低成本並更快擴展規模，許多企業正轉向客製化晶片與更專業化的運算系統。但無論哪一種路線成為主流，大多數先進AI晶片仍高度依賴台積電進行製造，外媒看好並預測它將在2030年成為「下一個輝達」。

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報導指，隨著AI基礎建設支出預計在2026年達到約6600億美元，台積電已直接受惠於先進晶片製造需求的飆升。第一季財報顯示，公司營收達359億美元，年增近39%，毛利率也提升3.9個百分點至66.2%。AI已成為台積電業務的核心。其中，高效能運算在營收占比，已從2024年第一季的約46%，上升至最新季度的約61%。

AI基礎建設的擴張，正越來越受限於先進晶片的製造與封裝能力。將處理器與高頻寬記憶體連接的CoWoS封裝技術同樣供不應求。由於台積電掌握約72%的純晶圓代工市場，以及超過90%的先進製程產能，它正處於這場供需失衡的核心位置，也因此擁有顯著的定價能力。

台積電具備「類輝達」潛力的商業模式。報導指出，與晶片設計公司不同，台積電並不直接競爭「誰的AI晶片更強」，而是提供生產能力，製造包括輝達、超微（AMD）、博通，以及大型雲端企業所設計的晶片。

為特定製程設計晶片需要與晶圓代工廠高度整合，往往也需數年時間，因此一旦產品進入量產，客戶更換供應商的難度極高。先進製程目前已約占台積電晶圓營收的74%。

同時，台積電也持續大舉投資，以維持其在先進製造領域的領先地位。公司預計2026年資本支出將介於520億至560億美元之間，其中大部分將用於擴充先進製程與先進封裝產能。

分析師預估，台積電營收將從2026年的約1639億美元，成長至2027年的2044億美元，2028年的2494億美元，並在2030年達到約3115億美元，意味著公司有望在4年內幾乎翻倍。

報導總結，台積電邁向「類輝達」地位的路徑本質上不同。輝達主導AI加速器市場，而台積電的成長並不依賴單一產品週期，而是綁定整體AI基礎建設的持續擴張。因此，台積電也逐漸成為投資AI的重要核心標的之一。如果AI支出持續以目前速度成長，台積電有機會在投資市場中，成為與輝達同樣關鍵的AI核心企業。

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