6旬夫妻退休擁430萬 卻因堅持「對子女公平」害慘自己快破產代價曝

退休規劃應以自身生活穩定為優先，若過度支援子女，反而可能在未來增加家庭整體負擔。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使是擁有充足積蓄的家庭，其退休計畫也可能因意想不到的事而受到影響。日本一對原本財務穩健的60多歲夫妻，擁有2200萬日圓（約新台幣431萬元）退休金以及月領年金，卻因為對子女「一視同仁」的金錢援助，在短時間內大幅消耗資產，養老金急速蒸發，甚至面臨「老後破產」危機，才驚覺現實反噬。當「愛與公平」變成代價。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住於千葉縣的鈴木義明（化名，69歲）過去任職於大型製造企業，60歲退休時領取約2200萬日圓退休金，並於65歲完全退休，目前與60歲妻子靠每月約20萬日圓（約新台幣39萬元）年金生活。夫妻原本認為，日常開銷可由年金支應，退休金則作為未來醫療與突發狀況的備用資金。

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然而，財務轉變始於十多年前。當時長子為買房向父母請求資助，鈴木基於支持子女的想法，提供1000萬日圓（約新台幣196萬元）作為頭期款。當時他認為，未來仍有收入與退休金進帳，整體財務不至於受到太大影響。

約10年後，次子也進入買房階段。儘管未主動開口，夫妻仍考量「兄弟公平」，決定再提供1000萬日圓資助，他說「我們的二兒子什麼也沒跟我們說。他可能不好意思向一個快70歲的老人求助。但我們知道，如果他聽說我們給了他哥哥1000萬日圓，他肯定會很生氣。不能讓兄弟有差別，所以主動提出幫忙。」

此後，兩人也持續在生活中對子女與孫子提供金錢支援，累積支出逐漸擴大。最終，他大約70%的退休積蓄都花光了，原本作為老後保障的退休金已逐漸耗盡。面對即將到來的醫療、長照與住居安排等支出，夫妻開始感受到明顯壓力。鈴木坦言，過去過於重視對子女的付出，對未來開銷的評估顯得過於樂觀。

鈴木先生坦言「我們現在這個年紀，需要錢來支付住院和護理費用。我們還得考慮各種事情，比如要繼續住在這裡，或是重建房子，還是搬進養老院。想想這些，再多的錢也不夠用。」 他咬著嘴唇，喃喃自語道「也許我對孩子們太好了，我太天真了……」。

專家提醒，退休規劃應以自身生活穩定為優先，若過度支援子女，反而可能在未來增加家庭整體負擔。老後資產的配置，不僅關乎金額多寡，更關鍵在於如何在親情支持與財務安全之間取得平衡，避免在不知不覺中陷入資金短缺的風險。

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