星展CEO直言：讓她夜不能寐的是網路攻擊

星展銀行（DBS）執行長陳淑珊（Tan Su Shan）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕星展銀行（DBS）執行長陳淑珊（Tan Su Shan）近日接受《CNBC》採訪時透露，讓她夜不能寐的最大風險，不只是市場波動或地緣政治衝擊，而是日益升高的網路攻擊威脅。

陳淑珊認為，如今的「戰場」已延伸到數位空間，網路安全已成為最令她感到憂心的議題，讓她夜不能寐，因難以預測誰會發動攻擊、攻擊如何發生，以及最終將對個人與社會造成何種影響。

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報導指出，陳淑珊的說法反映出金融業對風險認知的轉變。隨著網路威脅正與地緣政治局勢以及AI的快速進展緊密交織，使整體風險變得更加複雜且難以掌控。

陳淑珊還表示，銀行如今必須在一個充滿變數且持續演化的資安環境中運作，因此需要時刻保持警覺，像是星展內部的資安理念為「不預設、不信任、不依賴任何人」。

陳淑珊稱，這種理念轉化為持續進行「紅隊演練（red teaming）」，就是透過模擬攻擊來測試系統韌性，並建立一種帶有「刻意警惕」的企業文化，提前發現潛在漏洞，避免遭到攻擊者利用，尤其是在AI降低高階網路攻擊門檻的背景下。

陳淑珊認為，在AI時代，真正拉開差距的關鍵，在於是否能「正確、聰明且安全地」導入這些新技術。

隨著生成式AI與代理式AI的興起，企業面臨的挑戰進一步加劇。相關新技術雖然能提升效率與生產力，但同時也擴大了系統的攻擊面，特別是在應用於關鍵基礎設施時，風險更為顯著。

陳淑珊提醒，一旦AI系統直接參與實際營運或面對客戶，就必須設置完善的防護機制，以確保安全無虞。

陳淑珊也指出，隨著金融機構對AI的依賴加深，系統之間的連結更加緊密、自動化程度更高，這些變化雖帶來效率，卻同時引入新的潛在弱點。生成式與代理式AI帶來巨大機會，但也伴隨不容忽視的風險，特別是在敏感資料與核心系統的保護上。

因此，星展銀行強調建立嚴格的資料治理架構，特別是「資料生命週期管理」，確保資料從生成、使用到刪除的各階段均受到妥善控管，並具備清晰的存取權限、可稽核性與透明度。

另一方面，整體金融環境也愈發不穩定，從疫情、關稅到近期的地緣衝突，都對市場與供應鏈造成衝擊。

陳淑珊認為，這些衝擊迫使企業全面重新思考韌性，不僅在供應鏈與支付系統上如此，在網路安全上也同樣適用，企業必須建立備援機制、替代方案與完善的應變計畫。

最後，陳淑珊強調，企業應該抱持「做好最壞打算，同時期待最好結果」的心態，並隨時準備好應對各種突發狀況。

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