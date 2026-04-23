美中AI差距拉大！胡采蘋指DeepSeek騙笨蛋：美國將再強100年

中國AI新創DeepSeek（深度求索）示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕財經網紅胡采蘋今日轉發臉書粉專「哈利說」貼文，內容提及「中國一個剛從字節跳動離職的LLM研究員親口證實：中國與美國AI的差距正在不斷變大，不是縮小」。她直言，絕對狠甩啊，美國AI已經狠甩中國，去年下半年就看得出來了，現在還看不出來應該是腦波被控制。

胡采蘋今日於臉書粉專發文分析，「2025年農曆年中國AI新創DeepSeek（深度求索）那一波就是騙到一些笨蛋而已，GPU是美國的，資料也是蒸餾GPT的，OpenAI一關掉入口，DeepSeek下一代拖超久才出來」。

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胡采蘋坦言，她才不相信這種重資產在練的大模型有什麼小成本路徑，中國的確有勞工大軍，但是AI並不是靠低薪勞工做的，有什麼小成本的可能性？我才不會被這種話術騙到。

去年那些在網路上罵我的所謂很高階的軟體工程師是不是要出來道歉了？「喔，不，你們也快沒工作了，尤其是如果你去年還拿錢出來一頭熱的投資開發DeepSeek應用，投資也泡水」。

下一個世代的網路仍然會是美國制霸，美國社會的強大就是因為他們不會省錢在導彈灌水，大公司之間不會互相蒸餾資料，一步一步扎實走，該花的錢就是要投資。加上中南美洲大清掃、伊朗問題得到最終解決（必然會，現在雙方只是在拖時間），下個世紀的世界霸主仍然是美國，美國會再強一百年。

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