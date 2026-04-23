台股創高後急殺 新台幣匯率淡定持穩在31.5字頭

台股創高後急殺、新台幣淡定持穩在31.5字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早勢如破竹衝上 38,921 點、再度刷新歷史新高紀錄後，高檔獲利賣壓出籠，指數急速跳水回落至 37,232 點，高低震盪逾千點。相較於股市劇烈波動，新台幣匯率表現相對淡定，持續站穩 31.5 元字頭。

美國總統川普再度改口，稱對伊朗的停火協議並非「無限期延長」，且美軍將持續封鎖荷莫茲海峽，此舉引發市場對能源價格與局勢惡化的擔憂。加上被提名為聯準會（Fed）主席的華許在聽證會上展現獨立性，未如市場預期對降息給出明確承諾，市場將其解讀為「鷹派訊號」，帶動美元指數強勢反彈。

請繼續往下閱讀...

在美元轉強下，主要亞幣普遍承壓。日圓兌美元今日最低觸及 159.68，再次面臨 160 的防守保衛戰；韓元與人民幣走勢亦同步走弱。新台幣表現較為抗跌，早盤以 31.53 元、小升 1 分開出，最高曾觸及 31.49 元，盤中維持在 31.51 元附近窄幅震盪。

匯銀人士指出，隨華許聽證會落幕，市場對 Fed 降息預期降溫，美元短期內具備支撐。且台股在突破38000點後波動加劇，需留意外資因避險需求轉為賣超，獲利了結資金匯出壓力，惟台灣基本面佳，且接近月底，出口商拋匯需求帶來相對抗衡力量，預期新台幣短線仍在31.3元至31.7元區間震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法