心誠鎂噴霧器獲歐盟MDR認證 展現國際競爭力

圖左為心誠鎂董事長鄭傑升、右為營運長蔡文裕。（心誠鎂提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠心誠鎂（6934）今日宣布，旗下振動篩孔式噴霧器Pulmogine®正式通過歐盟醫療器材法規MDR認證，成功由先前的歐盟醫療器材指令MDD（93/42/EEC）升級。此項取證里程碑彰顯公司接軌國際最新法規標準的高度競爭力。

心誠鎂的定位為國際藥廠長期戰略合作夥伴，該公司一直以來採取以國際呼吸治療產業趨勢為核心的資源配置策略，長期投入於研發、品質控管與臨床安全評估等，並導入「藥品等級」的嚴格要求；這次心誠鎂成功跨越MDR轉換期的挑戰，順利取得認證，展現了該公司在法規應對與技術品質上的頂尖實力。

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心誠鎂表示，取得MDR認證的Pulmogine®已獲得包含美國FDA等全球多國法規認證，並於2025年與Aerogen達成全球霧化治療策略合作，此次的取證對公司來說，不只是「換一張證書」，更是在國際呼吸治療領域中競爭力的全面升級，這項里程碑將進一步強化合作夥伴對公司產品的信任與依賴，更為公司在歐洲及全球市場與國際藥廠之戰略合作，長線佈局鋪平道路，確保營運成長動能持續釋放。

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