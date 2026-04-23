蛋黃區房價硬挺 新北、桃園新案均價不跌反漲

2025年桃園市每坪單價60萬元以上的新案成交件數，7成出現在中壢、桃園等兩個行政區。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北北桃蛋黃區撐價、蛋白區交易占比走低，交互影響之下，區域平均單價反而走揚。

根據住展雜誌調查，去年買氣未見起色，但新北市、桃園市新案每坪均價仍走揚，年漲幅均為1成起跳，僅有台北市房價下修、年跌幅約3%。

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但進一步觀察新北市、桃園市的蛋黃、蛋白區交易占比變化，2025年新北市板橋、永和、中和、新店以及三重的第一環蛋黃區交易占比約55.3%，相較2024年的40.9%，1年增加14.4個百分點，至於，桃園市蛋黃區中壢區、桃園區等行政區，2024年交易占比約34.6%，2025年則上升至42.5%、1年增加7.9個百分點。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，新北市、桃園市等蛋黃區，因機能強、房市前景穩定，自然能夠撐住區域房價，甚至在房市盤整情況下，成為民眾首選的購屋區域。

以新北市為例，2024年每坪單價90萬以上的建案、交易占比不到3%，但2025年則超過1成，其中高達98%交易案集中在蛋黃區。

新北市高單價交易 98%集中在蛋黃區

而2024年桃園市每坪單價60萬元以上的新案成交件數，占比僅3.6%，但2025年則接近1成，其中7成交易件數出現在中壢、桃園等兩個行政區。

陳炳辰指出，蛋黃區房價鐵板一塊，房市買氣面臨波動，但房價卻不易撼動。反觀過去幾年房價飆漲快速的二線新興區域交易占比則明顯下滑，進而造成買氣下滑，蛋黃區交易占比拉高等交互影響之下，導致新案平均房價反而走揚。

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