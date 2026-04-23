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高雄招商只到上半年？財政局長：估17案今年第三、四季公告

-0001/11/30 00:00

何權峰關注市府招商計畫，李瓊慧答詢說明今年下半年持續會持續招商。（記者王榮祥翻攝）何權峰關注市府招商計畫，李瓊慧答詢說明今年下半年持續會持續招商。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員何權峰今質詢肯定市府招商成果，同時提醒別因市長陳其邁任期只到年底，招商只到上半年?財政局長李瓊慧答詢，累計有17案進入程序，如果一切順利，今年第、四季會陸續公告。

何權峰說，去年高雄招商簽約16案、簽約金額達1116億元，蟬聯全台招商王，今年也已成功招商10件，還有1案即將公告。

何權峰進一步提到，大家都知道市長陳其邁任期到今年底，而招商計畫感覺只到今年上半年? 建議下半年應持續招商，吸引大家投資，甚至應盤點明、後年是否有合適的投資案，就算市長換人，市府相關局處仍要做好準備。

李瓊慧說明，今年第一季招商金額達835億元，有些已簽約、有些還在走程序，目前公告仍有1件；她強調招商引資是市府既定政策，會持續要求各機關盤點適合招商的場域，目前各機關透過促參委員會提出的計畫約17案、512億元，等相關條件成熟後，估算第三、四季會陸續公告。

針對議員建議繼續盤點明、後年招商案，李瓊慧允諾內部評估。

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