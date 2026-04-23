Grab收購台灣foodpanda 公平會：已送件、正要求補件

公平會今日赴立法院備詢。圖為公平會代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日前東南亞外送平台Grab宣布，將以6億美元（約新台幣192億元）收購foodpanda台灣外送事業。公平會代理主委陳志民今日指出，此結合案已經送件，不過文件尚未齊備，正在要求業者補件；陳也說明，補件沒有時程規範，完備後才會啟動審查。

Grab送件申請併購德商Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業，也曾在台灣申請收購foodpanda、唯未通過的Uber Eats母公司Uber是Grab的股東，陳志民也曾於備詢時說明，Uber持股為13.5%、Uber對Grab的實質控制權力應未達13%。

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不過，Uber於本月17日宣布將以2.7億歐元（約新台幣95億元）向荷蘭上市投資公司Prosus收購德國外送平台Delivery Hero約4.5％股權，Uber可能成為foodpanda台灣母公司的股東，在歐洲引來「交叉持股」疑慮。因Uber也是Grab的股東，若歐洲、台灣的2件結合案都成功過關，意味Uber把台灣外送市場都收入囊中。

對此，陳志民說明，審查結合案時都會檢視股權與交叉持股，但因法律不禁止跨國投資，若以交叉持股質疑此結合案，需要更明確的「行為面」事證，如業者是否曾經利用交叉持股限制競爭，才得以成為關鍵；陳也說，公平會目前職權集中在市場競爭審查，外送費率涉及跨部會權責，會共同討論。

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