中信009819今掛牌 聚焦「算力與能源」AI新基建

中國信託投信「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819），23日正式掛牌（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕AI應用推陳出新，科技巨頭軍備競賽仍未止歇，算力供給跟不上需求，電力短缺也成為關鍵瓶頸。中國信託投信「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819），今（23）日正式掛牌，聚焦算力與電力兩大「AI新基建」投資主題。

中國信託投信指出，資料中心建設支出近年顯著成長，逐步超越傳統辦公室建設規模，發電相關支出也有同步上升趨勢。根據國際能源總署 （IEA） 報告，一座專為AI打造的超大規模（Hyperscale）資料中心，其容量可達100MW以上，每年的耗電量超過10萬戶家庭的用電總和。為因應AI驅動下用電需求快速成長與電網建置時程問題，川普政府強勢推行「電力自給（BYOG, Bring Your Own Generation）」政策，要求大型CSP業者必須具備獨立的能源供應能力，並自行負擔相關電網升級成本，顯示在新一輪AI競賽中，誰能解決電力缺口的速度與穩定度，誰就有定價權。

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009819經理人陳雯卿表示，AI投資重心正由上半場的晶片，轉向下半場的基礎建設。預估未來五年全球AI基建的投資需求將高達5至7兆美元，而散戶對美股電力與數據中心企業的參與度仍低，是市場中極具補漲潛力的「隱形寶藏」。她指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。

中信投信引述摩根大通（JP Morgan）預測指出，未來5年雲端服務商須花費5.3兆美元，才得支應AI基礎建設投資。以目前AI巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來5年需有各方資金投入。這凸顯出數據中心、能源等AI新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

中國信託投信表示， 009819精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋博通，還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、星座能源，以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等，這些都是支撐AI未來發展的關鍵基礎建設新星公司。

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