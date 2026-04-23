焦點股》台達電：大盤勁揚 再創新天價

台達電預計4月29日發布第一季財報，管理層將於4月30日召開首季法說會，備受市場期待。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕加權指數受惠於川普延長對伊朗停火期限，市場對於中東戰火趨緩保持樂觀情緒，帶動大盤今日繼續創高，其中，電源供應器大廠台達電（2308）創新天價，盤中一度觸及2115元，截至上午9時40分暫報2075元，漲幅2.75%，成交量3546張。

台達電預計4月29日發布第一季財報，管理層將於4月30日召開首季法說會，備受市場期待。台達電本月稍早時表示，隨著AI工作負載激增，現代圖形處理器（GPU）的熱能密度正將空氣冷卻的效果推向極限，因而效率更高的液冷技術正迅速崛起，成為下一代人工智慧基礎設施的基石。

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台達電提到，集團受惠於超前部署，早在相關市場成熟之前就投資於液冷技術，如今公司提供的解決方案已能支援全球最具挑戰性的AI與高效能運算（HPC）環境。旗下GoCool 3MW冷卻液分配單元（CDU）現已正式出貨至先進的AI資料中心，隨著液冷迅速成為新的標準規格，集團將協助資料中心更有效率且永續地運作。

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