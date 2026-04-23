棄年薪158萬換來崩潰人生！57歲女翻父存摺淚曝結局太殘酷

1名57歲女子曾在大型企業任職，後為照顧父親離職，卻換來崩潰人生。（示意圖，法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名57歲女子佐藤由紀，曾在大型企業任職，年收入約800萬日圓（約新台幣158萬元），然而由於與她同住的父親（75歲）因腦中風倒下，加上隨著父親病情加重，佐藤由紀最終決定辭去工作，並逐步動用存款維持生活，投入24小時在宅照護，結果在父親去世後不久，她人生陷入谷底，無法擺脫長年照護形成的習慣，每天都被疲憊與恐懼吞沒，後來她在整理父親的遺物時，發現一本舊存摺，再次讓她的人生再次遭受重擊。

日媒報導，佐藤由紀回憶表示，在父親生病之後，因父親個性自尊心強，過去曾多次表明「若被送進安養機構，寧可一死」，這讓她在心理上承受極大壓力，也因此選擇獨自承擔照護責任。

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初期佐藤由紀嘗試透過外部長照服務，在工作與照護之間取得平衡，但隨著父親病情加重，她逐漸感到身心俱疲，最終決定辭去工作，投入24小時在宅照護。但她當時有些猶豫，因她有工作，且年收入約800萬日圓。

佐藤由紀坦言，辭職意味著未來再就業困難，但「想報答父親養育之恩」的念頭讓她下定決心。此後，她幾乎包辦所有照護工作，從飲食協助到排泄照顧，長期處於高壓狀態，並逐步動用存款維持生活。

經過長達8年的照護生活，父親最終因年老衰弱在家中辭世。親友紛紛稱讚佐藤由紀「盡了最大的孝道」，佐藤由紀自己也一度感到完成使命的滿足。然而，在處理完喪事後不久，她的身心卻開始出現異狀，長期壓抑的壓力似乎在此刻全面爆發。

父親離世後，佐藤由紀原以為自己終於完成了人生中最重要的責任，但她卻崩潰了，「每天早上醒來的瞬間，就被強烈的疲憊與恐懼吞沒。」她回憶，父親已經不在的現實變得格外清晰，讓她一時之間無法適應，「我不知道接下來該怎麼生活，也不知道每天該做什麼。」

即使父親已過世，她仍無法擺脫長年照護形成的習慣，深夜2點起床查看父親房間的作息，依舊持續著，彷彿生活停留在過去。直到一次佐藤由紀在整理遺物時，意外發現了一本舊存摺，讓她的人生再次遭受重擊。

佐藤由紀發現，父親帳戶中曾被提領約800萬日圓，這些資金是在父親尚未需要照護之前陸續提領的，並非醫療或生活支出，而是以「提前償還房貸」為由，轉交給遠在外地的弟弟。

「我後來是用自己的存款在撐父親的生活，但那些錢早就被給了弟弟……。」她語氣難掩震驚與失落。當她向弟弟詢問時，對方僅回應「是父親主動給的，我只是接受」，並未進一步解釋或表達歉意。

長達8年的照護歲月，讓佐藤由紀付出了職涯與經濟基礎。如今57歲的她，面對的卻是幾近見底的存款，以及難以重返職場的現實。「我為了父親放棄了一切，到頭來卻不知道自己算什麼。」

佐藤由紀坦言：「想到這裡，比起悲傷，更強烈的是一種無法釋懷的空虛，甚至會覺得，能不能把我的人生還給我。」

報導分析，這種自我犧牲的照顧背後，隱藏著一種「共生依賴」關係。當一個同住的家庭成員成為主要照顧者時，他們很容易與外界支持隔絕，並且往往會陷入「我別無選擇，只能自己來」的執念中，即使他們的精神已經精疲力竭。

因此，當人在失去照顧者的角色後會遭受嚴重的倦怠（照顧者喪失），而且當他們面對自己的奉獻沒有得到回報的現實時（例如親屬之間資產分配的不平等），更容易感到巨大的震驚，就像佐藤由紀的情況一樣。

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