夫過世留632萬遺產！65歲婦爽做1大膽決定翻轉人生

日媒提醒，即使家庭財務由配偶主導，仍應了解財務狀況，面對意外事件才不會慌亂。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名65歲婦人智子（化名），在丈夫退休後迎來人生最大的轉折，由於家中財務大權由丈夫1人掌握，後來丈夫在打高爾夫時因心肌梗塞猝逝，留下約3200萬日圓（約新台幣632萬元）退休金與複雜的遺產問題，也讓長年未接觸家計的她，首次獨自面對財務現實，最終她做出一個一度引發子女強烈反對的驚人決定，從退休金中拿出約1100萬日圓（約新台幣217萬元），報名參加頂級豪華郵輪的環遊世界之旅。

智子自畢業後結婚、成為家庭主婦，40年來從未深入了解家庭財務。丈夫離世後，留給她的，是一筆約3200萬日圓的退休金，以及複雜的遺產處理問題。

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丈夫生前雖收入不低，但長期支出龐大，包括維持職務形象的交際費、購買進口車與高級手錶，以及兩名兒子從私立學校到留學的教育費用，甚至還協助支付孫子的學費。此外，房貸也在退休前才剛還清。

丈夫過世後，智子的收入來源僅靠每月領取的約11萬日圓（約新台幣2.1萬元）。其他扣除與子女分配的遺產後，實際可動用資金有限。

因此一開始，面對這筆3200萬日圓的退休金，智子下定決心「一分都不能減少」。然而，不久後金融機構業務員頻繁上門向她推銷投資商品，起初，智子打算將這筆錢完全存起來，靠節省度日。

但在丈夫過世沒多久，她在遺物中發現一本手帳，上面記錄著「退休後想一起去的地方清單」，讓她深受觸動，「丈夫為了家人努力工作，留下這筆錢，但他已經不在了，如果我只是抱著並且活著，這真的是他希望看到的嗎？」

經過長時間思考後，智子做出了一個大膽決定，從退休金中拿出約1100萬日圓（約新台幣217萬元），報名參加頂級豪華郵輪的「環遊世界之旅」。這個決定讓孩子們震驚並強烈反對，認為在月收入僅11萬日圓的情況下，花費超過千萬日圓旅遊過於冒險。但智子仍堅持自己的選擇。

她將剩餘約2200萬日圓（約新台幣435萬元）配置為保守資產，投入銀行定存與其他投資，作為未來醫療與長照的保障，同時選擇在郵輪這樣相對安全且具社交環境的空間中，完成與丈夫未竟的夢想。

經歷約100天的航行後，智子回國時整個人煥然一新。她說：「在船上，我認識了來自世界各地的同齡朋友，靠自己的決定走遍世界許多景點，我終於有了獨自生活的勇氣。雖然如果能和丈夫一起會更好……。」

這段經歷讓她不只是完成旅程，更重新找回人生方向。報導認為，智子的選擇，正是一種不同的老後人生，不是把3200萬日圓存著、在不安中度日，而是將一部分資產轉化為人生回憶，並以剩餘資金維持穩定生活。

如今，智子除了妥善管理資產，也積極投入社區志工活動。郵輪旅程帶來的經驗與人際連結，成為比任何金融商品更珍貴的「心靈資產」。

報導指出，這起案例也提醒大眾，即使家庭財務由配偶主導，仍應了解自身財務狀況，並思考「自己想過什麼樣的人生」。若目前將家計完全交由另一半管理，不妨先從確認年金資料開始。了解未來收入是面對不確定人生的第一步。

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