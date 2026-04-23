3艘貨櫃船在荷姆茲海峽被打！國際油價急漲、衝破關鍵價位

國際油價週三（22日）收盤大漲逾3美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國汽油與蒸餾油庫存意外大幅下降，以及在荷姆茲海峽至少3艘貨櫃船遭攻擊、同時美伊和平談判陷入僵局等因素影響，國際油價週三（22日）收盤大漲逾3美元，布蘭特原油再度漲破關鍵的每桶100美元價位。

布蘭特原油期貨收漲3.43美元，漲幅3.48%，報每桶101.91美元。

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美國西德州中級原油期貨（WTI）收漲3.29美元，漲幅3.67%，報每桶92.96美元。

兩大指標原油期貨價格在週二也上漲約3%；美國原油期貨週三盤中高點一度上漲超過每桶4美元。

美國能源資訊署（EIA）指出，截至4月17日當週，美國原油庫存增加，但汽油與蒸餾油庫存意外出現下滑。

其中，原油庫存增加190萬桶，達4億6570萬桶；汽油庫存減少460萬桶，降至2億2840萬桶，遠高於路透調查分析師預期的減少150萬桶；蒸餾油庫存減少340萬桶，降至1億0810萬桶，也超過預期的減少250萬桶。

荷姆茲海峽週三至少有3艘貨櫃船遭攻擊，據伊朗半官方媒體的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍以違反海事規定為由，扣押2艘船隻並將其帶往伊朗海域，

自2月底戰事爆發以來，伊朗與美國對通行荷姆茲海峽的船隻實施限制，而該水道過去承載全球約20%的石油與液化天然氣供應。

美國總統川普週二在停火協議到期前數小時，宣布將無限期延長與伊朗的停火，但雙方均未出席在巴基斯坦舉行的和平談判。該停火聲明似乎為單方面宣布，目前尚不清楚伊朗或以色列是否同意延長這項已實施2週的停火協議。

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