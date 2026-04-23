美國賓州「晶片復興夢」被川普按下暫停鍵 ? FT點出關鍵

AI需求炸裂，美國賓州晶片復興卡在川普政策。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕曾是美國半導體重要早期聚落之一的賓州利哈伊谷（Lehigh Valley），正陷入一場充滿不確定性的等待。據《金融時報》指出，AI浪潮推升晶片需求急速飆升，美國政府曾在15個月前提撥資金，讓賓州在全球科技競爭中，從亞洲手中奪回部分高端製造，但原本承諾的聯邦資金卻沒到位，讓當地產業與政府陷入觀望與焦慮。

據報導，川普在過去一年對半導體政策的劇烈調整，讓賓州的晶片復興計畫陷入停滯。主要原因是，川普不僅批評前任政府的補貼政策，還透過對企業施壓，要求其加碼在美投資，使整體政策環境變得高度不確定。

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賓州伯利恆（Bethlehem）市長雷諾茲（Willie Reynolds）直言，當補助合約被凍結、企業開始揣測政治風向時，整個產業規劃幾乎難以推進。而這種政策搖擺，正衝擊全美各地需要長期投資規劃的先進製造業。

據悉，賓州伯利恆是美國半導體技術的重要搖籃。早在1951年，第一批量產電晶體就在鄰近的阿倫敦誕生，當年由Bell Labs與Western Electric所建立的研發體系，曾在1970年代創造數千個就業機會。

現今，在阿倫敦（Allentown）郊外，由Broadcom擁有的一座大型晶圓廠，持續生產用於先進資料中心的雷射晶片，過去4年產能已「輕鬆翻3倍」，今年投資規模甚至可能超過過去6年的總和。這些矽光子是AI基礎設施的關鍵元件，負責高速連接晶片，支撐如ChatGPT這類應用的運算需求。

包括亞馬遜與微軟在內的科技巨頭，以及OpenAI、Anthropic等AI公司，正投入數千億美元建設資料中心。這波需求紅利的最大贏家之一，正是過去20年主導先進製程的台積電。

近3年的資料中心熱潮，再度點燃對當地技術的需求。儘管市場焦點集中在輝達GPU等處理器晶片，但負責高速傳輸的光通訊技術同樣關鍵。分析師甚至預測，光學產業將迎來「寒武紀大爆發」，而這正是利哈伊谷的強項。

《金融時報》指出，利哈伊谷原本也希望搭上這波浪潮，在前總統拜登卸任前，透過2022年《晶片法案》承諾提供390億美元補助與稅收優惠，試圖重建美國半導體製造能力。當時，包括Infinera與Coherent兩家公司，分別獲得9300萬美元（約新台幣29.3億元）與7900萬美元（約新台幣24.9億元）的製造補助，用於擴建資料中心與電動車關鍵晶片產能，但隨著政權更替，這些補助至今仍卡關。

Infinera原計畫在伯利恆南部設立新晶片測試與封裝廠，但該公司已被Nokia收購，目前土地與許可仍未到位，前景不明。Coherent則表示仍在與政府協商補助細節，其執行長坦言，公司只能配合政府時程推進。

長期以來，美國政府試圖將更多晶片製造拉回本土。對拜登政府而言，在賓州這類搖擺州投資，也具有明顯的選舉考量。然而，川普強烈反對以補貼吸引企業設廠，轉而要求企業自行承擔更高投資成本，甚至在英特爾案中，將約110億美元（約新台幣3469億元）補助轉為政府持股。

如今，英特爾關閉利哈伊谷辦公室，裁員約50人，其餘員工轉為遠距工作；此外，還有華盛頓的發展不斷為這條路帶來阻礙，在中美貿易爭端中導致晶片製造商所用稀有元素中斷，以及H-1B 技術工人簽證的新收費，這些對當地半導體行業而言，無疑是復興夢的一大打擊。

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