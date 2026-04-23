台灣企業上榜最多！全球記憶體大廠排名出爐

最新統計按市值列出9間全球領先的上市記憶體晶片製造商，其中台灣4家企業上榜最多。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）基礎設施支出重塑半導體產業，記憶體晶片製造商的市值大幅飆升。最新統計按市值列出9間全球領先的上市記憶體晶片製造商，其中台灣4家企業上榜最多。

報導指出，2025年，由於供應商控制產量，而AI伺服器需求收緊，導致供應趨緊，記憶體價格大幅上漲，這種雙重因素提升了記憶體生產商的定價權和投資者預期。

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在現代運算架構中，記憶體技術扮演關鍵角色。DRAM（動態隨機存取記憶體）屬於短期運作記憶體，主要負責即時處理應用程式所需的資料，但在電源關閉後資料即會消失；相較之下，NAND快閃記憶體則為長期儲存解決方案，即使裝置關機，仍能保留檔案與軟體內容。

隨著AI快速發展，對高效能運算的需求持續攀升，記憶體的重要性也進一步被放大。根據《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，依照市值列出了全球領先的上市記憶體晶片製造商。

前5名分別為：三星（南韓企業）、SK海力士（南韓企業）、美光（美國企業）、Sandisk（美國企業）、鎧俠（日本企業）。

6至9名皆為台灣企業，分別為南亞科（台灣企業）、華邦電（台灣企業）、旺宏（台灣企業）、力積電（台灣企業）。

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