存到2000萬元卻好空虛！71歲退休公務員吐心聲 曝光殘酷真相

資產累積固然重要，但若忽略人生體驗與人際連結，可能在晚年面臨難以彌補的心理落差。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕資產累積固然重要，但若忽略人生體驗與人際連結，可能在晚年面臨難以彌補的心理落差。日本一名71歲退休公務員佐藤健一（化名）即為典型案例，他自1980年代日本泡沫經濟時期，便開始採取長期定期定額投資策略，避開投機風潮，並維持極度節儉的生活方式。由於長年穩定投入，加上退休金與持續收入來源，資產在60歲時已突破1億日圓（約2013萬元新台幣），退休後仍持續成長，然而進入70歲後，他卻逐漸出現強烈的空虛感與自我質疑，反思過去為了累積資產，長期壓抑消費與人生體驗，是否值得。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本理財規劃師小川洋平分享了改編自真實案例的故事。佐藤健一（71歲，化名）曾是任職於東京、直到退休的公務員。大學畢業後，他一直住在東京的老家，終身未婚。而他接觸投資的契機，是在1980年代後期的泡沫經濟時期。

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當時日本掀起投機熱潮，土地與股票價格狂飆，但個性謹慎的健一並未隨波逐流，而是選擇在當時日本仍屬少見、以長期投資為目的的基金定期定額。在少子高齡化問題開始浮現的年代，他很早就意識到風險，並從年輕時便持續穩定投入資金。

日本泡沫經濟崩潰後，許多人因資產暴跌而恐慌，健一沒有受到太多影響，而是持續投資，始終維持理性。他的生活極為節儉，由於住在老家、固定支出低，很少外食或旅遊，人際往來也相當有限，下班後多半在家小酌。

在這樣的生活累積下，他在60歲退休時資產已突破1億日圓。加上退休金與退休後持續工作收入，資產仍不斷增加。從外人看來，這是典型的「人生勝利組」。然而，當他步入70歲時，一種情緒開始浮現，「這樣的人生，真的好嗎？」

父母已在10年前過世，健一如今獨自住在寬敞老家，平時幾乎沒有與人交談的機會，僅在逢年過節時與同學見面，而健一在經濟上毫無壓力，每月約17萬日圓（約3.42萬元新台幣）的退休年金甚至用不完，資產還因投資持續增加。

但他卻開始在某些時刻感到強烈的空虛，如：「我為什麼要存這麼多錢？」、「這些錢要留給誰？」這些念頭反覆出現。

之後，健一開始尋找「活著的意義」，投入地方志工活動，幫忙接送照護機構長者；也自學魔術，前往幼稚園與保育園表演。即使現在感到充實，他仍沒有家人可以分享這些成果，諷刺的是，正是在最滿足的此刻，他對過去人生的後悔卻悄然浮現。

對此，小川洋平指出，金錢本質上只是實現理想人生的「工具」，而非「目的」。而所謂的幸福，會透過工作、人際關係、興趣與旅行等經驗逐步形塑，如果年輕時過度把資金投入投資，反而可能失去那些無可取代的人生體驗。

小川洋平建議，為了未來進行資產配置固然重要，但如同健一的案例，即使擁有龐大資產，仍可能對人生感到後悔，與其只專注於未來，不如同時珍惜當下的體驗與人際關係。透過不斷的選擇與行動，在「存錢」與「花錢」之間找到平衡，才有機會走向無悔的人生。

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