太陽光電永續協會理事長沈尚弘：產業低谷已過、今年會更好

太陽光電永續協會理事長沈尚弘昨日表示產業低谷已過、今年會更好。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽光電永續協會昨日舉辦會員大會，理事長沈尚弘表示，儘管近期產業面臨認知作戰與行政僵局等逆境，但擁有百MW實力的大型開發商並未退縮，以「光電國家隊」的使命感，持續最佳化開發流程，確保綠電穩定產出，他也直指，太陽能產業「低谷已過、露出曙光」，很多問題持續解決中，在政府支持下一定會越來越好。

昨日經濟部次長賴建信、台電董事長曾文生、新上任的能源署長吳志偉、立委鍾佳濱等也都親臨現場，為光電永續協會成員加油打氣。賴建信表示，雖然有逆風，但飛機起飛需要逆風，曾文生則鼓勵業者在逆風中趁勢而起，吳志偉也勉勵大家慢慢走過低谷，鍾佳濱則說有太陽的地方就有光電，大家一定能挺過逆境。

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沈尚弘表示，去年6月成立的「經農雙次長平台」，納入廉政署監督，並期待透過此平台，建立一致、透明、迅速且可預期的審查標準，確保台灣綠能發展重回正軌。他解釋，去年遇到環評法，政府也慢慢想辦法解決，地方官員怕便民變成圖利，這一點法務部也出面溝通，避免動輒得咎，許多問題慢慢都能解套、往正向發展，大家有共識才能繼續往前走，且去年遭到延宕的案子預計今年陸續通過，真正蓋好應是明年完工。

他也強調，綠電就是一個「跨出國際市場的門票」，台灣許多科技業都需要綠電，國外許多大廠要投資也會先考慮「綠電供應是否充足」，至於政府也考慮核能的部分，沈尚弘則說，國內科技大廠持續擴廠，用電量大增，大家怕的是「缺電」，即便是核能加入一起供電、占比也非常小，對再生能源業者來說並不造成威脅。

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