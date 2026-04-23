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焦點股》 聯亞：法說報佳音 市場歡呼

2026/04/23 09:15

聯亞法說釋佳音，漲停3305元開出。（擷取官網）聯亞法說釋佳音，漲停3305元開出。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯亞（3081）受惠第一季表現三率三升，第二季營收可望雙位數成長，今日股價以跳空漲停3305元開出，再創歷史新高價，截至9:01分，成交張數逾340張，漲停委買張數逾670張。

聯亞第一季營收9.04億元，季增41%、年增99%；隨著營收規模放大，毛利率升至54.8%，季增6個百分點、年增23個百分點；營益率41.3%，季增20個百分點、年增31個百分點；稅後淨利3.18億元，季增67.4%、年增657.1%，EPS為3.44元，呈現三率三升表現。

市場法人在聯亞昨日法說會後，承認早先低估了聯亞因規模效益與產品組合優化帶來的獲利能力，同時也肯定與Sumitomo Electric簽5年長約綁定磷化銦（InP）供給，預期能支撐接下來的營運表現，並消弭諸多不確定性。且聯亞已宣布的資本支出增加，以及預期未來可能再上調1–2次，顯示明後年展望持續轉強，動能來自新客戶導入、SiPh設計升級至1.6T／3.2T、製程由2/3吋轉至4/6吋，以及潛在CPO產品。

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