市場SUV當道、將放棄轎車產線？BMW高層給出答案

BMW近日發表了全新改款的旗艦轎車BMW 7系列（BMW 7 Series）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國對德國進口車加徵關稅壓力，以及運動型多用途車（SUV）銷量大幅領先的情況下，德國汽車製造商寶馬（BMW）仍計畫持續生產轎車。該公司北美區負責人馬肯森（Sebastian Mackensen）表示，BMW無意放棄轎車這個產品線。

馬肯森於週二（21日）接受訪問時作出上述表示，就在一天前，BMW發表了全新改款的旗艦轎車BMW 7系列（BMW 7 Series）。該車導入多項原先為電動車開發的設計與技術。

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新款7系列將成為首款未搭載純電動動力系統、卻配備這些新技術的車型，包括整合於擋風玻璃的全景抬頭顯示器，以及採用人工智慧（AI）的語音助理。此外，其他升級選項還包含大型下拉式螢幕、36支揚聲器系統，可使後座可轉變為類似小型電影院的空間。

目前7系列入門款售價約為9.9萬美元，高性能電動版本BMW i7 M70起價則達16.8萬美元。

然而，自2018年以來，BMW另一款全尺寸SUV「BMW X7」在美國市場銷量已大幅超越7系列。2025年，X7銷量幾乎是7系列與同級雙門車BMW 8系列（BMW 8 Series）合計銷量的兩倍。

這也反映出整體產業趨勢，也就是SUV銷量已明顯壓倒傳統轎車。此外，X7在美國南卡羅萊納州斯帕坦堡（Spartanburg, South Carolina）生產，而7系列則與所有BMW轎車一樣仰賴進口。自德國輸入美國的車輛須面臨15%關稅。

儘管賓士與保時捷等競爭對手仍保留旗艦轎車，但近年已有多家高階品牌退出美國轎車市場。如瑞典品牌Volvo已於2025年停止進口Volvo S60與Volvo S90；凌志（Lexus）計畫在2026年後停產Lexus LS；奧提（Audi）也宣布將停止生產Audi A8；而林肯汽車（Lincoln）則已多年未推出轎車產品。

馬肯森認為，這種情勢反而凸顯7系列的市場潛力。他表示：「我們確實擁有成功的SUV產品線，但BMW一直是成功的轎車品牌，轎車在整體銷售中仍占有穩定比重，我們未來也無意停止供應。」

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