受伊朗啟發 ! 「這國」考慮對麻六甲海峽徵收通行費

外媒報導，印尼想效法伊朗，有意收取麻六甲海峽的過路費，但新加坡直接拒絕。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗有意在全球最繁忙航道之一、也是航運與能源動脈的荷姆茲海峽收取通行費，《路透》指出，伊朗每年最高可望榨取1200億美元（約3.8兆元新台幣）的「過路費」。對此，市場傳出，印尼受到啟發，考慮對麻六甲海峽收取「過路費」，但新加坡則直言反對。

外媒報導，麻六甲海峽每年承載數兆美元貿易的航道，印尼財政部長Purbaya Yudhi Sadewa在雅加達一場研討會上指出，近期伊朗計畫對荷姆茲海峽收費，正是一個可借鏡的案例，倘若對通過麻六甲海峽的船隻課徵費用，由印尼、馬來西亞與新加坡三方均分，潛在收益相當可觀。

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Purbaya強調，印尼所管轄的海域範圍最大、航段最長，但也坦言，任何政策都必須取得區域共識，無法單方面推動。

對於是否對麻六甲海峽收取「過路費」，新加坡與印尼出現明顯分歧。新加坡外長Vivian Balakrishnan於4月22日明確表態，麻六甲海峽的通行必須維持自由，反對任何限制或將航行「變現」的作法。

據報導，麻六甲海峽連接印度洋與太平洋，由新加坡、馬來西亞與印尼三國環繞，是全球最關鍵的航運咽喉之一。根據印尼總統Prabowo Subianto的說法，東亞約70%的能源與貿易都需經由此通道。

Prabowo在2026年4月稍早曾強調，印尼應善用這一戰略位置，提升其在全球經濟體系中的話語權，而Purbaya的收費構想，正是這一戰略思維的延伸。

然而，Balakrishnan在新加坡一場CNBC活動受訪時再次強調自由航行的重要性。他指出，「過境通行權對所有國家都是保障」，新加坡不會參與任何關閉航道、干擾航行或徵收通行費的行動。他也透露，這一立場已向United States與China明確傳達。

Balakrishnan警告，美中關係裂解可能帶來的風險正在上升，而荷姆茲海峽自2026年2月28日以來的通行限制，可能只是未來更大規模衝突的「預演」。長期以來，中國也憂心對麻六甲海峽的依賴過高，並透過替代能源管線與再生能源布局，試圖降低風險。

目前印尼的提案仍處於初期階段。Purbaya指出，仍需審慎評估區域協調與對全球貿易流動的影響。儘管印尼掌握海峽最大水域，但也承認無法單獨行動。

分析師指出，麻六甲海峽航道一旦出現制度性變動，勢必牽動全球供應鏈與能源價格。儘管目前尚未有具體收費措施落地，但光是這個想法的出現，已經揭示區域關鍵國家之間的裂痕。

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