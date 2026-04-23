4/23最後買進日倒數！愛之味、國碩、三陽等18檔股東紀念品重點整理

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續亮相，內容從實用小物到超商商品卡一應俱全，也帶動市場討論熱度持續升溫。根據最新整理，今（4月23日）為搶進18檔股東會紀念品資格的最後買進日，包括愛之味（1217）古法濃香初榨花生油1瓶（100ml）、三陽工業（2206）三角斜背保溫保冷袋、國碩（2913）統一超商商品卡35元、長園科（8038）安妮兔時尚調味瓶、等實用紀念品，想領的投資人可要把握4月23日最後上車日完成持股卡位，否則一錯過，就只能等明年。
以下為18檔個股及其股東紀念品：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1
|1217
|愛之味
|4月23日
|愛之味古法濃香初榨花生油（100ml）1瓶或其他等值商品
|2
|2206
|三陽工業
|4月23日
|三角斜背保溫保冷袋
|3
|2406
|國碩
|4月23日
|統一超商商品卡 35元
|4
|3025
|星通
|4月23日
|統一超商商品券50元（紀念品如有不足時，得以等值商品替代之）
|5
|3230
|錦明
|4月23日
|錦明股東專屬會員卡
|6
|3379
|彬台
|4月23日
|香皂2入（或等值禮品）
|7
|4174
|浩鼎
|4月23日
|超商35元禮物卡
|8
|4195
|基米
|4月23日
|醫護醫療用貼布
|9
|5392
|能率
|4月23日
|稻循皂
|10
|6163
|華電網
|4月23日
|手機支架
|11
|6183
|關貿
|4月23日
|7-11商品卡100元
|12
|6187
|萬潤
|4月23日
|全家咖啡商品卡
|13
|6216
|居易
|4月23日
|輕薄辦公室便利貼
|14
|6237
|驊訊
|4月23日
|統一超商商品卡50元
|15
|6742
|澤米
|4月23日
|全家50元禮物卡
|16
|8038
|長園科
|4月23日
|安妮兔時尚調味瓶400ML
|17
|8050
|廣積
|4月23日
|康寧耐熱玻璃烤盤7吋
|18
|8096
|擎亞
|4月23日
|統一超商面額50元商品卡
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