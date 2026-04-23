4/23最後買進日倒數！愛之味、國碩、三陽等18檔股東紀念品重點整理

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續亮相，內容從實用小物到超商商品卡一應俱全，也帶動市場討論熱度持續升溫。根據最新整理，今（4月23日）為搶進18檔股東會紀念品資格的最後買進日，包括愛之味（1217）古法濃香初榨花生油1瓶（100ml）、三陽工業（2206）三角斜背保溫保冷袋、國碩（2913）統一超商商品卡35元、長園科（8038）安妮兔時尚調味瓶、等實用紀念品，想領的投資人可要把握4月23日最後上車日完成持股卡位，否則一錯過，就只能等明年。

以下為18檔個股及其股東紀念品：

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1 1217 愛之味 4月23日 愛之味古法濃香初榨花生油（100ml）1瓶或其他等值商品 2 2206 三陽工業 4月23日 三角斜背保溫保冷袋 3 2406 國碩 4月23日 統一超商商品卡 35元 4 3025 星通 4月23日 統一超商商品券50元（紀念品如有不足時，得以等值商品替代之） 5 3230 錦明 4月23日 錦明股東專屬會員卡 6 3379 彬台 4月23日 香皂2入（或等值禮品） 7 4174 浩鼎 4月23日 超商35元禮物卡 8 4195 基米 4月23日 醫護醫療用貼布 9 5392 能率 4月23日 稻循皂 10 6163 華電網 4月23日 手機支架 11 6183 關貿 4月23日 7-11商品卡100元 12 6187 萬潤 4月23日 全家咖啡商品卡 13 6216 居易 4月23日 輕薄辦公室便利貼 14 6237 驊訊 4月23日 統一超商商品卡50元 15 6742 澤米 4月23日 全家50元禮物卡 16 8038 長園科 4月23日 安妮兔時尚調味瓶400ML 17 8050 廣積 4月23日 康寧耐熱玻璃烤盤7吋 18 8096 擎亞 4月23日 統一超商面額50元商品卡

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