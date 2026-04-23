航油危機引爆了 ! 美航空CEO : 全轉嫁消費者、機票大漲20％

美聯航執行長表示，由於燃油成本飆升，美聯航票價可能上漲高達20%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球能源供應的關鍵動脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）持續受到干擾，許多歐美航空公司開始削減運能，還傳出因燃油成本飆升，美聯航票價可能上漲高達 20%。

日媒報導，在成本壓力急遽升高下，美國航空巨頭聯合航空（United Airlines）執行長Scott Kirby表示，為抵銷燃料價格飆升，機票價格恐上調最多15%至20%。他強調，公司目標是「盡可能快速」回收燃料成本，最終將相關負擔100%轉嫁給消費者。

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市場觀察機構Oil Price Information Service數據顯示，歐洲約有六成航油仰賴中東進口，使得該區在這波能源衝擊中格外脆弱。

Kirby指出，儘管機票票價已開始上升，目前尚未看到需求出現明顯降溫，顯示旅遊市場仍具韌性。但仍預警今年第二季獲利將低於市場預期，反映燃料成本正實質侵蝕營運表現。

此外，因航油供應緊張迅速蔓延至整個航空業，在夏季旺季即將來臨之際，愈來愈多航空公司被迫削減航班，以降低燃料成本壓力並維持營運彈性。本月以來，包括聯合航空、達美航空，以及加拿大航空與荷蘭皇家航空等主要航空公司，已相繼宣布削減航班，並以更精簡的運力迎接夏季旅遊高峰。

德國漢莎航空也宣布，將在今年10月前削減2萬個航班，顯示產業正進入全面收縮模式。

同時，阿拉斯加航空集團已暫停全年財測，直言燃油仍是短期最大不確定來源。該公司預估4月航油成本將升至每加侖4.75美元，遠高於第一季平均的2.98美元，凸顯成本壓力升溫速度之快。

據燃油分析機構GasBuddy分析主管Patrick De Haan指出，伊朗戰爭已導致全球市場約6.5億至8.5億桶石油供應流失，使市場從「擔憂」迅速轉向「高度可能出現供應中斷」。這一風險在高度依賴進口、且煉油產能持續下滑的歐洲地區尤為明顯。

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