日韓股市大怒神！日股衝破6萬點秒翻黑、韓股6500點也守不住

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日經平均指數23日早盤首度突破6萬點大關，刷新歷史紀錄。（歐新社）

韓國綜合股價指數（KOSPI）23日早盤首度突破6500點大關，刷新歷史紀錄。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕東京股市週四（23日）開盤，日經平均股價指數延續漲勢。開盤價為59758.64點，較前一交易日上漲172.78點。此後漲幅持續擴大，早盤首度站上60000點大關，於日本時間9點06分（台灣時間8點06分）時，觸及60013.98點，但午盤風雲變色，出現獲利了結賣壓盤勢翻黑，一度大跌964.38點，觸及58621.48點，終場收在59140.23點，下跌445.63點，跌幅0.75%。

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成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）以下跌7.75點的3737.24點開出，收盤報3716.38點，下跌28.61點，或0.76%，連續第3個交易日下跌。

美股在前一交易日表現強勁，科技股占比較高的那斯達克綜合指數，以及多數機構投資人採用的績效基準標普500指數，雙雙刷新了歷史新高，成為帶動日股早盤走揚的重要動能。不過隨後因獲利了結，以及市場對短期過熱的警戒升溫，賣壓轉強。

不過隨著美股指數期貨跌勢暫歇，加上日經指數跌破59000點時，海外短線資金與散戶基於後市仍看多的預期進場承接低點，帶動指數尾盤逐步收斂跌幅。

南韓股市週四同樣受惠於美國科技股漲勢，以及SK海力士公布歷史最佳財報激勵，韓國綜合股價指數（KOSPI）早盤走高，首度突破6500點大關，登上6557.76點，改寫歷史新高。但午盤過後同樣翻黑，一度觸及6309.10點，終場收在6475.81點，僅小漲57.88點，或0.9%。

同一時間，科斯達克（KOSDAQ）指數開盤一度上漲0.68%，但隨後漲幅收斂並轉為下跌，盤中低點來到1152.34點，終場收在1174.31點，下跌6.81點，跌幅0.58%。

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