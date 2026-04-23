請婚禮攝影太貴！29歲女孩靠「租攝影機」副業改變命運 創業做到5400萬元營收

Wedding Weekender主打租借給婚禮新人攝影機，並協助將拍攝的影片剪輯。（圖擷取自Wedding Weekender官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國丹佛一名現年29歲的女子卡洛爾（Anne Marie Carroll）在籌備與丈夫的婚禮時，對婚禮攝影方案的價格並不滿意，最終找了一名大學生幫忙拍攝，而她也發現，朋友們也因成本問題，開始減少婚禮影片的預算，更傾向把資源放在照片等靜態攝影，與此同時，她也注意到Z世代對懷舊影像的喜愛，卡洛爾靈機一動，以懷舊攝影機租借和婚禮剪輯服務切入市場，創立Wedding Weekender，短短不到1年時間，公司營收已突破170萬美元（約5404萬元新台幣），並預計在2026年5月挑戰200萬美元（約6358萬元新台幣）大關。

《CNBC》報導，卡洛爾最初僅投入約970美元（約3.08萬元新台幣）創業，包含花費約680美元（約2.16萬元新台幣）購買Sony攝影機，以及投入290美元（約9220元新台幣）架設Squarespace網站宣傳，來介紹Wedding Weekender的概念，主打租借攝影機並協助剪輯影片。卡洛爾2025年4月帶著攝影機參加幾場單身派對並拍攝片段，即使當時尚未有真實婚禮素材，她仍上傳影片展示服務潛力。

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2025年5月初，2支爆紅影片在TikTok累積超過30萬觀看次數，帶動第一波訂單潮。根據CNBC Make It查閱的資料顯示，該服務上線10天內便接獲50筆訂單、營收超過3.6萬美元（約114.4萬元新台幣）。截至2026年3月，公司營收已突破100萬美元（約3179萬元新台幣）。

如今，在成立將近一年之際，Wedding Weekender已累積超過2000筆訂單並交付超過650支影片。卡洛爾表示，公司營收已超過170萬美元，預計將在今年5月突破200萬美元。

卡洛爾過去任職於廣告產業，Wedding Weekender原本只是副業。但在公司業務快速成長後，她於2025年7月正式辭職，全職投入經營。她坦言，放棄穩定職涯並不容易，但市場需求讓她下定決心：「當你看到成長速度與收入已經超過原本工作時，其實選擇就變得清楚了。」

相較於美國新人在傳統婚禮攝影服務所花的平均費用接近4000美元（約12.7萬元新台幣），Wedding Weekender相對平價不少，新人通常會在婚禮前幾天收到攝影機，拍攝整個婚禮的所有過程，基本方案售價為729美元（約2.31萬元新台幣），包含1台攝影機租借一週，以及該公司剪輯的3至5分鐘影片；進階方案則提供2台攝影機租借一週，以及5至7分鐘影片，價格為989美元（約3.14萬元新台幣）。

卡洛爾認為Wedding Weekender成功的原因受益於懷舊經濟熱潮。她指出，許多年輕人厭倦社群媒體上過度修飾、完美呈現的影像，更傾向回到1990年代與2000年代的粗糙、真實風格。

卡洛爾說：「專業婚攝當然很厲害，但人們更想要的是能讓你回到當下的影片，而不是像電影預告片那樣精修過的內容。」她補充，這種拍攝方式讓人更放鬆、更真實：「當鏡頭後面是朋友或親人時，你的表現會完全不同，那種畫面才是真實的。」

卡洛爾拒絕透露具體收入，但表示現在的收入明顯高於過去正職的薪水，目前公司擁有4名全職員工，負責丹佛倉庫與辦公室營運，另有一批自由接案的影片剪輯團隊，其服務範圍涵蓋美國、加拿大、英國與澳洲，現在的訂單甚至已排到2027年。

卡洛爾表示，她期待這種更個人化、即興式的婚禮影像趨勢持續發展，甚至已收到擴展至單身派對、生日派對、寶寶派對等活動的需求。

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