台股創新高486先生揭驚人數據 這類人看得到吃不到

台股漲勢凌厲，今年以來漲幅超過3成，昨日更首次攻上3萬8000點大關。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台股漲勢凌厲，今年以來漲幅超過3成，昨日更首次攻上3萬8000點大關。不過網紅「486先生」陳延昶近日發文指出，若是沒有台積電，台股大盤現在連2萬1千點都不到，他直言若是手上有餘錢，跟上台積電、AI、半導體是賺錢最快的方法，也是這個時代的機會。不過他也強調，不要把所有的資金全壓上去，也可以放在一些穩紥穩打的牛皮股上。

「486先生」21日在臉書發文指出，根據2026年4月中旬的最新市場數據，如果把台積電從加權指數中移除，那麼台灣加權指數會是怎樣情況？他表示以4/17的加權指數TAIEX在3萬6700點左右波動，台積電貢獻點數約1萬6200點，所以剩下的點數約2萬500點。換句話說，如果沒有台積電，台股大盤現在連2萬1千點都不到。

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「486先生」直言，台積電單一家公司的市值佔大盤比重已經來到約44%到45%，有沒有很可怕！所以扣除台積電、半導體與AI產業，許多傳統產業大概是1萬點到1萬5千點時的水準。這就是真相，如果你手上的持股沒有跟AI或者半導體相關，那現在3.6萬對你來說也不過就是一個數字，看得到吃不到。

「486先生」指出，「這就是現在台灣股市最現實的地方，資金全部往這幾個地方跑，其他的傳產簡直像是在過冬。因此如果你手上有餘錢，你膽子也夠大，跟上台積電，跟上AI，跟上半導體。一起當一個風口上的豬。這是賺錢最快的方法，也是這個時代的機會。」

「486先生」也強調，但他還是建議大家不要把所有的資金全壓上去，也可以放一些賺也賺不了多少，賠也賠不了多少，但是穩紥穩打的牛皮股上。他也提到，「像我膽子小，所以我一直說中華電信依然是我在台灣的大股。在這種高點，你手裡一定要有一塊夠硬的壓艙石，心才不會慌」。

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