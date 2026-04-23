台積電技術論壇登場 宣布推出下一代AI需求A13製程

台積電（2330）於今日（美國當地時間22日）舉辦2026年北美技術論壇。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）於今日（美國當地時間22日）舉辦2026年北美技術論壇，會中揭示最先進製程技術創新成果，繼2025年發表業界領先的A14製程技術之後，台積電宣布今年新推出A13製程技術直接升級，實現更精簡且更高效的設計，以滿足客戶對下一代AI、高效能運算、行動應用的運算需求。

台積電表示，A13代表公司對持續創新的承諾，相較於A14，A13節省6%的面積，設計規則與A14完全相容，讓客戶能迅速將設計升級到公司最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，能提供額外的功耗效率及效能提升。A13預計於2029年、A14後一年進入生產。

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北美是台積電最大業務市場，佔第一季營收比重達七成七，北美技術論壇在加州聖塔克拉拉市舉行，為未來幾個月在全球各地舉行的技術論壇揭開序幕。今年的技術論壇以「領先矽技術拓展人工智慧（Expanding AI with Leadership Silicon）」為主題，是台積電今年度最大的客戶活動，揭示公司最新的技術發展和製造服務。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積電的客戶總是著眼於未來的創新，他們期待公司能持續提供可靠的新技術，例如A13，這些精心建置的技術，在客戶具前瞻性的新設計有需要時，將能及時就緒並投入量產。公司先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，但仍持續尋找方法進行優化，以更支援客戶未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。

台積電在北美技術論壇發表的新技術包括其他先進邏輯技術，強化A14平台並預告A12，A12採用公司超級電軌（Super Power Rail）技術，為AI及高效能運算應用提供背面供電，預計於2029年進入生產。

台積電也表示，2奈米（N2）平台續推出加強版N2U，該技術採用設計與技術協同優化，以實現速度較N2P提升3-4%或功耗降低8-10%，邏輯密度提升2-3%。N2U利用N2技術平

台的製程成熟度與高良率表現，成為支援AI、高效能運算及行動應用的均衡之選。N2U預計於2028年開始生產。

先進駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛汽車需要領先的技術及嚴格的品質和可靠性標準。實體人工智慧（Physical AI）應用，例如人形機器人也採用相似的嚴苛要求，為滿足需求，台積電宣布推出N2A，這是首款採用奈米片電晶體的汽車製程技術。

台積電表示，相較於N3A，N2A在相同功耗下速度將提升15-20%，預計於2028年完成

AEC-Q100 驗證。此外，公司在N2P製程設計套件（PDK）中提供「車用」設計套件，讓客戶在設計中考量汽車使用條件，得以在N2A製程技術取得完全驗證前提早開始設計。

台積電表示，3奈米（N3）加強版N3A於今年進入生產，顯示公司為客戶加速汽車產品週期的努力已見成效。透過N3的「Auto Early」計畫，客戶於2023年即可開始設計，如今有超過10個客戶產品是基於N3A製程技術所規劃，讓汽車變得更智慧、更環保、更安全。

在特殊技術方面，台積電今年率業界之先，將高壓技術引入FinFET世代，N16HV製程技術主要支援顯示驅動應用。針對智慧型手機顯示驅動器，相較於公司的N28HV製程技術，N16HV閘極密度增加41%、功耗降低35%。針對近眼顯示器，N16HV能將晶片面積 （die area） 縮小40%，功耗降低超過20%，增強智慧眼鏡等應用的可用性。

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