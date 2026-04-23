美股收盤》台積電ADR飆逾5％！停火延長激勵 標普那指續創高

週三美股上漲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美伊停火協議原定於本週三（22日）到期，美國總統川普於週二宣布延長停火，加上樂觀的企業獲利報告，提振市場情緒，美股標準普爾500指數

及那斯達克指數創下歷史新高。道瓊工業指數上漲340.65點、0.69%，標普上漲1.05%，以科技股為主的那斯達克指數上漲1.64%，費城半導體指數上揚2.72%，台積電ADR勁揚5.26%、19.36美元，收在387.44美元。

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綜合外媒報導，川普延長原本為期兩週的停火協議，稱鑑於德黑蘭政府嚴重分裂，此舉是必要的，且美軍維持海上封鎖，並在各方面隨時待命，保持備戰狀態。伊朗海軍週三表示，他們在荷姆茲海峽扣押兩艘貨櫃船，這條關鍵水道仍處於關閉狀態，緊張局勢持續。油價則上漲，布蘭特原油期貨價格突破每桶100美元。

儘管伊朗戰爭導致能源價格上漲，但強勁的財報季開局，緩解投資人的擔憂。能源公司GE Vernova上調年度營收預期，股價飆升13.75%，成為標普500指數中表現最佳的股票。飛機製造商波音公布的季度虧損小於預期，股價上漲5.53%，成為道瓊指數最大動力。週三晶片股也表現不俗，美光上漲8.48%，輝達上漲1.31%，博通上漲5.09%。

道瓊工業指數上漲340.65點或0.69%，收報49490.03點。

標普500指數上漲73.89點或1.05%，收在7137.90點。

那斯達克指數上漲397.61點或1.64%，收24657.57點。

費城半導體指數上漲262.05點或2.72%，收9909.27點。

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