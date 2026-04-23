夏季供電前夕傳台電高層換將 郭天合回任總經理

媒體報導去年退休的前台電副總郭天合（中）將回鍋接任總經理。（取自台電月刊）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體報導台電高層人事異動，總經理將由去年剛7月剛退休的副總郭天合回鍋，且將趕在夏季供電前夕，5月高升台電總經理一職，這也代表發電系統將再次掌舵台電總座。

台電表示，並未收到函文，不便回應；經濟部也未正面回應該消息。記者詢問台電總經理王耀庭，王表示，「尚未收到文」。

請繼續往下閱讀...

王耀庭是在2022年發生303全台大規模停電事件，時任台電董總請辭均獲准，王耀庭掌管配電系統，在8位副總中出線，升任總經理。不過，台電2024年因大大小小停電事故頻繁，深陷輿論風暴之中，王拋出請辭，但當時卓榮泰率領的內閣才剛上任，王在政府高層力挺與慰留後，又堅守台電總經理一職近兩年。

請辭事件正好時隔2年，媒體報導，行政院已核定新任台電總座由郭天合接任，王耀庭本人、台電乃至經濟部都未正面回應，耐人尋味。

而郭天合回鍋又高升的確比較罕見，但也不太意外，要論台電的專業，原本就相當看重傳統的發電系統，不過，目前主管相關業務的副總孫禹華是郭天合退休才接任，在現有8位副總當中資歷尚屬年輕。

而郭天合也是台電基層出身，在大林、大潭電廠多年歷練，由廠長再到總處發電處，升任副總並兼任水火力發電事業部執行長，非常熟悉台灣目前主流的火力發電，這也是繼台電前總經理鍾炳利之後，總座再一次回到發電系統掌舵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法