每次威脅要「摧毀」伊朗 川普TACO紀錄一次看！馬克宏評「你不必每天都發表演說」

美國總統川普每次都威脅要「摧毀」伊朗，然後又都食言了。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普22日宣布與伊朗無限期停火，直到和平談判結束。此前數小時，他還表示「預計將轟炸」伊朗，並堅稱不會延長雙方達成協議的最後期限。

川普因在多個問題上採取「TACO，Trump Always Chickens Out」（臨陣退縮）立場而受到嘲笑。他每次都威脅要「摧毀」伊朗，然後又都食言了。

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分析人士通常將川普的反覆無常解讀為迷惑對手的一種手段，但這也招致盟友的批評，其中包括法國總統馬克宏，他本月稍早表示「你（川普）不必每天都發表演說」。

英國媒體《獨立報》回顧川普所有威脅要轟炸伊朗但最終卻沒有付諸行動的時刻。

3月21日：川普發出48小時最後期限，隨後又延長了期限。

戰爭爆發三週後，伊朗對荷姆茲海峽的控制日益加強，川普向伊朗發出48小時最後通牒，要求其「在不構成威脅的情況下全面開放」這條至關重要的航運通道。

他聲稱，如果伊朗在3月22日之前未能滿足他的最後期限，他將「摧毀」伊朗的能源基礎設施。隨後，他將最後期限延長至3月28日，但需與伊朗進行談判。後來，這期限再次延長至4月6日。伊朗警告稱，如果遭到任何攻擊，伊朗將對地區能源基礎設施進行報復。

3月31日：要嘛達成協議，要嘛美國將「摧毀」能源工廠

川普再次威脅，如果不能盡快達成協議，他將「摧毀」伊朗所有的能源基礎設施，並炸毀重要的石油出口樞哈格島。該聲明引發恐慌，但最終並未付諸行動。

4月1日：我們將把伊朗炸回石器時代

戰爭爆發一個月後，川普似乎越來越感到沮喪，並加強了伊朗的攻擊性言論，多次威脅要將伊朗炸回「石器時代」。發出威脅後，伊朗的基礎設施並未立即遭到攻擊。

4月5日：打開海峽，你們這些瘋子！

川普在復活節週日向美國民眾發表聲明，警告如果荷姆茲海峽不立即開放，伊朗人將「生活在地獄中」。

4月7日：今晚，一個文明將走向滅亡

在衝突最激烈的時候，川普發表一番驚人的言論，威脅要將擁有數千年歷史的伊朗文明從地圖上抹去。這項威脅引發了全球強烈抗議，多位領導人譴責了這項聲明。數小時後，在巴基斯坦斡旋下宣布了為期14天的停火協議。

4月21日：我預計會遭到轟炸

在最近一次延長停火協議之前，川普曾表示他不會讓步。他告訴彭博，停火將於週三（22日）晚間結束，如果在最後期限前沒有達成結束戰爭的協議，「我極不可能延長停火」。

當被CNBC問及如果本週談判取得進展，他是否會考慮延長停火協議時，他回答說：「我不想那樣做。我們時間不多了。」幾個小時後，他宣布該協議已無限期延長。

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