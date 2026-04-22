優群第1季每股賺2.82元 營運目標逐季增溫創高

優群今年首季法說會指出，受惠AI伺服器需求持續升溫及美系手機客戶出貨成長，公司今年營運展望樂觀。（優群提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠優群 （3217） 今日公布首季稅後淨利2.54億元，季減12.4%、年減4.8%，每股盈餘（EPS）2.82元，去年第4季為3.22元，去年同期為2.96元，法人看好該公司在營運動能成為之下，首季表現預估是今年谷底，全年業績有機會續戰新高。

優群今年首季法說會指出，受惠AI伺服器需求持續升溫及美系手機客戶出貨成長，公司今年營運展望樂觀，預估2026年營收將維持雙位數成長，稅後淨利高個位數成長，兩項數字可望續寫新高，主要動能來自RDIMM、Long-DIMM、Type-C及微型沖壓件等產品線。

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在手機應用方面，優群長年作為美系手機品牌微型沖壓件獨家供應商，管理層統計每支手機使用量約6至7顆，隨著客戶新機推出與出貨量增加，加上切入同一客戶的筆電Wi-Fi模組，預估今年此區塊出貨量將較去年成長2成、業績成長3成。

關於記憶體連接器，優群長期深耕SO-DIMM與M.2市場，目前兩項產品市佔率均已超過50%，合計營收占比接近六成。隨著AI伺服器需求持續擴大，公司預期今年RDIMM出貨量將明顯成長，Long-DIMM產品營收也可望維持30%以上增幅，成為推動營收成長的重要動能。

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