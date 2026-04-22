台銀前行員侵占外幣現金 僅遭金管會糾正 理由是這四個

又有一家國銀爆發挪用客戶款項，但金管會僅予以「糾正」，主要原因包括：「自行發現」、「調查」及「主動陳報」等。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕又有一家國銀爆發挪用客戶款項、侵占客戶現金案件！金管會今天公告最新缺失裁罰，臺灣銀行前行員於客戶兌換外幣時，利用職務之便侵占客戶現金，不過，金管會強調，考量該行是「自行發現」、「調查」及「主動陳報」，並已就缺失事項為「適當改善及處置」，因此，依銀行法第61條之1第1項規定，予以「糾正」。

根據金管會對本裁罰案的說明，臺灣銀行前行員挪用客戶款項案件所涉相關缺失，核有礙健全經營之虞，應予「糾正」。

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金管會表示，本案是臺灣銀行前行員於客戶兌換外幣時，因為利用職務之便侵占客戶現金，顯示該行對於員工辦理外幣現金兌換作業之管控措施，未臻妥適，經核有礙健全經營之虞。

不過，金管會也說明，因為考量該行是自行發現、調查及主動陳報，並已就缺失事項為適當改善及處置，因此，依銀行法規定，予以「糾正」，並未列入重大裁罰。

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