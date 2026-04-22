內捲新亂象！一單網購蛋糕揭中國食品黑產業鏈 「幽靈」商店達6.8萬家

美團等中國7大電商平台近日因幽靈商店事件而遭罰。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，一張令人失望的蛋糕網購，引發一場大規模調查，意外揭露中國影子食品供應鏈以及參與運作的數萬家「幽靈」供應商，導致中國一些最大企業遭天價罰款，並突顯中國價格割喉戰的慘烈狀況。

報導說，該調查始於去年夏季，1名北京劉姓消費者收到1個生日蛋糕，綴有不可食用的花朵。他透過平台訂購蛋糕，失望的他向地方政府舉報。

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監管人員調查發現，這家在電商平台上稱為「甜顏情書」的蛋糕店是以假食品許可證經營、號稱有近400家分店，但全無實體店面的虛假蛋糕連鎖店。

調查人員在電商平台上向該店家訂購1個價格253元人民幣的蛋糕，經追查，店家接單後，立即將訂單轉至「轉單寶」平台，真正的蛋糕製作者削價競標，最終1家業者以80元最低價得標。這張250多元的訂單，除去電商平台抽成20％外，甜顏情書賺取了122元人民幣，而實際製作者須支付4％轉單費，實際取得77元人民幣，其中一部分還須支付快遞費用。

CNN報導指出，監管單位10個月的調查，突顯中國激烈的價格戰，已使企業陷入惡性循環。這種「內捲」近年已蔓延至中國各行各業，從電動車至太陽能，無一倖免，隨著價格下滑、消費疲軟，該趨勢加劇中國的通縮問題，對經濟造成壓力。

中國市監局根據轉單數據，清查拼多多、美團、淘寶等7家平台，發現在相關電商上營運的幽靈蛋糕店近6.8萬家，已出售超過360萬個蛋糕。該單位隨即開罰36億人民幣（166.3億台幣），創該機關2015年成立以來最鉅額開罰。

市監局官員韓冰說，這絕非小違規，「而是新形式的非法活動，而且已產業化、規模化了」。

《中國質量日報》也報導，調查人員在調查該非法供應鏈時，面臨電商平台員工的杯葛。拼多多工作人員在調查過程中，於A4紙上寫下「沉默」，提醒其他同事保持沉默，結果被發現後，竟然當眾吞下紙張。

此外，市監局1名人員在進行調查時，遭拼多多員工蓄意關門，導致手指骨折，翌日再前往現場，遭保全推擠拉扯，他跌倒頭部著地，被送醫急救。

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