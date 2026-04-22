台積電1奈米定義未來科技路線圖 外媒全說了

台積電計畫推出超先進的1奈米以下晶片，並於2029年開始試生產。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電計畫推出超先進的1奈米以下晶片，並於2029年開始試生產，雖然真正的晶片要等到2030年甚至更晚才能上市，但這意味著台積電已經制定未來多代GPU乃至CPU可用製成的路線圖。

外媒PCGAMER報導，考慮到目前能買到的最先進的GPU、也是在台積電N4製程上生產的例如輝達RTX 50系列，其中RTX 5090本身也是基於5奈米級製造，這已代表台積電已經制定未來多代GPU乃至CPU可用製成的路線圖。

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目前，PC中最先進的台積電晶片實際上應用於英特爾的Arrow Lake 系列 CPU，包括英特爾酷睿Ultra 9 285K，其計算核心採用的是台積電的N3B製程。同時，台積電預計將於今年稍後開始生產採用其即將推出的N2製程的晶片。

蘋果很可能成為首家在2026年發布的新款iPhone（很可能在往常的9月發布）中使用N2晶片的客戶。但超微已表示計劃在即將推出的部分Zen 6處理器中使用N2晶片，儘管目前尚不完全清楚這是否會同時用於企業級和消費級PC版本的Zen 6處理器，還是僅限於企業級。

就目前情況來看，超微和輝達這兩家台積電的常規客戶，實際上都還沒有在消費級晶片領域採用台積電N5/N4製程節點以外的製程方式。輝達已經表示，將在其新的Rubin系列GPU中使用N2技術，首先必然會應用於目前正在量產的AI晶片。

預計明年某個時候會推出Rubin遊戲GPU，而且它們很可能也會採用台積電N3晶片。不過，超微的計畫則不太明朗。如同前面所提到的，在伺服器CPU方面，超微將跳過N3，直接採用N2，至於它最終會選擇哪一種製程製程用於消費級CPU和GPU，我們只能拭目以待。

台積電N3製程已經上市，N2製程也即將上線，A14過程預計將於2028年推出，而新的1奈米以下製程製程預計在本世紀末問世。

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