「中車」遭歐盟查出獲北京補貼 被迫退出里斯本地鐵標案

與其他廠商共組財團，以最低價格取得里斯本新地鐵項目標案的中國國有鐵路巨擘中車公司（CRRC）子公司，因被查出獲得外國政府不公平補貼，已被迫退出該標案，改由1家波蘭公司接手。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》、香港《南華早報》報導，與其他廠商共組財團，以最低價格取得里斯本新地鐵項目標案的中國國有鐵路巨擘中車公司（CRRC）子公司，因被查出獲得外國政府不公平補貼，已被迫退出該標案，改由1家波蘭公司接手。

歐盟執委會發布聲明表示，負責葡萄牙首都里斯本新地鐵「紫線」的里斯本地鐵公司，已獲准聘請由Mota-Engil領導的財團承造「紫線」，前提是須將原有的分包商中國中車子公司「葡萄牙中國中車唐山」（Portugal CRRC Tangshan），更換為其波蘭競爭對手PESA。

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根據歐盟執委會在2025年底的深入調查，發現「葡萄牙中國中車唐山」受益於外國（中國）政府補貼，這些補貼扭曲了採購程序，使其獲得不公平的競爭優勢，進而損害其他競標者的利益。

新地鐵項目「紫線」是1條連接Odivelas和Loures、位於里斯本北方的輕軌地鐵，基本造價約為6億歐元（新台幣222億元），預計2029年完工。

里斯本地鐵公司是在2025年4月啟動招標，並由Mota-Engil領導的財團以5.9888億歐元（新台幣221.5億元）的最低價得標，「葡萄牙中國中車唐山」作為分包商，將負責提供該地鐵車廂。

歐盟執委會在2025年11月根據「外國補貼條例」（FSR），對「葡萄牙中國中車唐山」參與標案展開深入調查，調查結果發現，中國中車獲得數十億歐元的補貼。儘管歐盟官員無法查閱中國中車的全部帳目，但他們根據「既有事實」做出了判斷。這是1項法律條款，允許歐盟監管機構當事人不配合或提供訊息不足時，得透過其他手段獲取訊息。

歐盟官員指出，他們查出的補貼形式包括直接撥款、稅負優惠（部分子公司稅率由25%降至15%）、稅前扣除額、優惠貸款，以及獲得不透明的公共採購標案。歐盟官員還發現1項「事實上」的國家擔保，這降低了中國中車的成本，並變相補貼了其創新研發能力。

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