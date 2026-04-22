Google提出「代理式任務小組」概念！打造全新AI工作模式

透過Google雲端硬碟專案將橫跨於Gmail、Google文件與試算表中的檔案整合，自動生成專案摘要，並提供團隊符合情境脈絡的回答。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在推動「代理式企業」的同時，Google Cloud進一步將AI導入日常工作場景，提出「代理式任務小組（Agentic Taskforce）」概念，透過全新推出的「Workspace Intelligence」重新定義人與AI的互動模式與生產力架構。

其核心在於建立統一的語義層，打破過去分散於會議記錄、電子郵件與文件之間的資訊孤島，讓AI能理解完整情境脈絡，進而為每位使用者打造專屬的智慧工作層，從根本改變既有的工作方式。

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在實際應用上，Gemini Enterprise中的Workspace Agent，使用者不再需要頻繁在分頁與應用程式間切換，只需在單一介面下達指令，AI 代理便能橫跨Google Workspace執行複雜的多重任務，實現無縫的資訊調度。

此外，通訊工具也同步進化，Google針對日常最具負擔的郵件與訊息處理，推出更智慧化的解決方案。在Gmail中，AI收件匣（AI Inbox）結合AI摘要（AI Overviews），可自動過濾重點內容並生成優先事項，將傳統被動接收的郵件系統轉化為主動式助理；而在Google Chat 中，「Ask Gemini」功能則讓使用者可直接於對話視窗提問，從跨專案、跨文件的資料中即時提取關鍵洞察，使團隊溝通與資訊檢索得以同步進行，大幅提升協作效率。

此外，內容創作流程也同步升級。無論是在文件、試算表或簡報中，AI都能即時整合來自雲端硬碟、郵件與網路的資料，快速生成具備專業格式的草稿，甚至可模擬使用者個人語氣與寫作風格。

另一方面，全新的雲端硬碟專案（Google Drive Projects）則提供智慧化協作空間，能自動整理團隊文件與郵件、協助管理工作流程並生成內容，並依據專案脈絡提供具體建議。Google正將AI從單一工具，進一步轉化為能主動理解情境並協助決策的「數位協作夥伴」，全面重塑知識工作者的日常運作模式。

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