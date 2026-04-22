從30分鐘到60秒！Google用AI重寫企業資安防線

Google Cloud發表由AI驅動的全方位網路安全平台，整合Google 威脅情報和資安營運平台，以及新成員Wiz的雲端資安技術，強化企業資安防護能力。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在「代理式企業」快速成形之際，資安防護也同步升級。Google Cloud發表由AI驅動的全方位網路安全平台，整合Google 威脅情報 （Google Threat Intelligence） 和資安營運平台（SecOps）以及新成員Wiz的雲端資安技術，強化企業在多元環境中的防護能力。

這場效率升級的關鍵，在於Gemini對資安營運的深度賦能。以「分類與調查代理」為例，不僅已處理超過500萬則警報，更將原本約30分鐘的人工調查流程，大幅壓縮至60秒完成，顯著提升分析速度與決策效率。透過這樣的整合架構，讓企業能在複雜的混合雲環境中，同步實現威脅的預防、偵測與即時回應，讓資安防護邁向更主動、智能的新階段。

請繼續往下閱讀...

此外，Wiz 進一步擴展其生態系，全面支援包括AWS AgentCore、Microsoft Azure Copilot Studio、Databricks及Salesforce Agentforce在內的多元AI代理平台。這意味著無論企業的AI部署在哪個雲端服務，Google都能提供一致且透明的資安監控與治理能力。

同時，Google Cloud也在Google Security Operations中導入三款全新AI代理，進一步強化防禦能力。其中，「暗網情報（Dark Web Intelligence）」結合威脅情報與Gemini模型，可建立高精度風險輪廓，內部測試顯示其分析準確率達98%；「威脅搜索代理（Threat Hunting Agent）」可主動發掘繞過傳統防線的新型攻擊模式；「偵測工程代理（Detection Engineering Agent）」則將原本仰賴人工的偵測規則建立流程自動化，大幅提升效率與反應速度。

最後， Google提供的安全服務reCAPTCHA正式升級為「Google Cloud 詐欺防禦（Fraud Defense）」，該系統專為辨識機器人、真人與AI代理的合法性與授權狀態而設計，並預計近期推出針對真人使用者與AI代理的專屬功能預覽，協助企業強化從帳戶建立、登入到支付結帳等整體數位商務流程的安全防護。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法