Google宣布「代理式企業」時代來了！Gemini Enterprise全面落地

Gemini Enterprise Agent Platform 提供建構、擴充、治理和最佳化 AI 代理的全方位平台，讓技術團隊輕鬆打造 AI 代理，驅動企業營運革新。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google Cloud Next'26 作為年度雲端與AI技術盛會，今年聚焦「代理式企業（Agentic Enterprise）」發展趨勢，Google Cloud執行長Thomas Kurian在會中指出，AI產業正加速邁入「代理式企業」新時代。

在此背景下，Google Cloud同步強化應用層布局，推出Gemini Enterprise，該系統專為「代理式時代」打造，作為串聯企業資料、人員、應用程式與AI代理的核心樞紐，可將分散的營運流程整合為單一智慧工作流程。相較於過去需拼湊多項服務的架構，Gemini Enterprise採用垂直整合、共同開發的技術堆疊，強調在規模與效率上全面支援企業級AI應用，為新一代生產級AI奠定基礎。

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Google表示，已有多家企業透過該平台取得顯著成效。例如，FairPrice Group（職總平價集團）正運用Gemini Enterprise推進「明日商店（Store of Tomorrow）」願景，無論在實體門市或數位通路，皆透過AI代理優化生鮮雜貨購物體驗、簡化門市營運流程，並有效降低行銷內容製作成本。GSK（葛蘭素史克）則將原本需耗時一個月的臨床研究流程，大幅壓縮至數分鐘完成。台灣的和泰汽車亦藉由Gemini Enterprise推動「AI-First」與智慧移動策略，透過無程式碼的Agent Designer自建AI助手，減少內部30%資料整理時間，提升多元業務場域的營運效率。

Google指出，目前已有近75%的Google Cloud客戶採用其AI產品，過去一年更有330家企業處理超過1兆個詞元（token），其中35家企業的使用量突破10兆的使用里程碑，顯示AI已從試驗階段邁入大規模商業應用。

為進一步支撐「代理式企業」運作，Google同時推出 Gemini Enterprise Agent Platform，作為Vertex AI的進化版本，整合了模型選擇、模型建立與AI代理建立功能，並加入了針對代理整合、開發運作（DevOps）、調度（orchestration）及安全的全新功能，提供企業一站式AI代理開發環境。

該平台同時透過Model Garden提供全球200多個領先模型的優先存取權限，除自家的Gemini 3.1 Pro、Gemini 3.1 Flash Image和Lyria 3外，亦支援Claude Opus、Sonnet和Haiku等Anthropic第三方模型，以及最新版本Claude Opus 4.7，讓企業能依不同場景彈性選擇最適合的AI模型，進一步加速代理式應用的落地與擴展。

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