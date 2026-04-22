台糖80週年 13座養豬場今年底完工、明年可叩關日韓星市場

台糖聯名台灣菸酒公司推出「安心豚高粱酒香腸」，並攜手金色三麥研發出「台糖琥珀蜜釀精釀啤酒」。（台糖提供）【禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障。】

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖今年成立80周年，好消息不斷，台糖董事長吳明昌今（22日）宣布，斥資近130億元的新式養豬場將在今年底完工，台糖已開始陸續試養，預估2030年市場供應量可達50到54萬頭；此外，台糖豬也有望外銷，日、韓、新加坡等業者已到台灣訪廠，將視國內市場需求調整，最快明年可外銷。

台糖今舉辦「強強聯手‧跨界聯名」新品上市餐酒會。吳明昌提到，國外的非洲豬瘟已經蔓延到野豬，是沒有辦法消滅、撲殺，而台灣很幸運，防範措施做得好，重新回歸傳統豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟非疫國行列，台灣豬可以外銷。吳明昌說明，台糖當然會外銷，一定要做，也已經Ready（準備）好。台糖今年喜迎80歲，耗費約十年的13座新式養豬場也會在今年底全數完工，將配合市場豬價調節、外銷等。

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台糖主管補充， 明年母豬數量會滿載，再兩到三年後，預估2030年肉豬也會滿載，屆時在養頭數可達到約20到22萬頭，一年供應市場約50至54萬頭豬。

至於外銷準備進度，因台糖配合的屠宰加工廠均已取得HACCP認證，包括日本、新加坡、韓國等都有到工廠實地查核，確認符合其進口規範。實際出貨則是取決於買方市場需求與台糖供應能力，台糖基本是以滿足國內優先，也會看內外銷利潤彈性調整。

台糖今新品上市餐酒會有四大新品登場，包括與金色三麥共同研製的台糖琥珀蜜釀精釀啤酒、與台酒聯名推出的安心豚高粱酒香腸、配方升級的台糖安心豚滷豬腳，以及獲得2025年瓜地馬拉卓越盃COE競標豆第10名的手沖咖啡。

其中，台糖琥珀蜜釀精釀啤酒首批約2.8萬瓶上市，主要通路為台糖蜜鄰超市、台糖易購網等，市面通路則洽談中，視銷售狀況增加；至於國際競標咖啡豆來自瓜地馬拉薇薇特南果 La Bolsa 莊園的傳奇帕卡瑪拉 （Pacamara） 豆種，可上台糖健康易購網下單，但競標豆數量極其稀少，售完即止。至於向來熱銷的產品粱酒香腸、滷豬腳都會是常態銷售，民眾可到實體通路或上網選購。

【警語：禁止酒駕。酒後不開車，安全有保障。】

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