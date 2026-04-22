Google第八代TPU亮相！雙晶片架構、成本效能提升80％

Google為訓練效能與推理打造的TPU 8t（左）與TPU 8i（右），能夠大幅縮短模型運算時間，協助企業更高效率邁向「代理式企業」的轉型。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google年度盛會「Google Cloud Next '26」於美西時間4月22日至24日在拉斯維加斯登場，作為年度雲端與AI技術盛會，今年最大亮點之一即是第八代TPU（Tensor Processing Unit）的正式亮相。

Google Cloud執行長Thomas Kurian在會中宣布，AI產業正邁入「代理式企業（Agentic Enterprise）」新時代，並同步發布一系列涵蓋AI技術堆疊、算力基礎建設與應用層的創新布局，這些技術建立在統一的架構之上，使AI代理不再只是單純的聊天工具，而是進一步升級為具備感知、推理並採取行動以推動實質成果的自主AI代理（autonomous agents）。

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在這波技術發布中，Google正式推出第八代客製化TPU，採用「雙晶片、一系統」設計，推出TPU 8t 與TPU 8i 兩種架構，分別對應AI「訓練」與「推理」的兩種截然不同的需求，旨在重新定義AI的可能性，從建立最強大的AI模型、到完美調度龐大的AI代理群，以及管理最複雜的推理任務。

其中，「訓練效能引擎」TPU 8t 經過最佳化處理，可將前沿模型的開發時間從數個月縮短至數週。為實現這個目標，Google表示，透過一個系統平衡了極致的運算吞吐量、共享記憶體和晶片間頻寬，同時提供最佳能源效率和高產能的運算時間。

作為「推理引擎」的TPU 8i 專為驅動理想的代理式AI（agentic AI）使用者體驗而打造，強調只需要提出問題、將任務委派給AI代理，就能立即獲得回應，無需等待數秒。它結合了288 GB的高頻寬記憶體，與內建384MB的SRAM（靜態隨機存取記憶體），容量較上一代增加3倍，能將模型使用中的工作集完全保存在晶片上。

Google表示，透過這套訓練與推理分工的架構設計，第八代TPU在整體成本效能上較前代提升達80%，意味企業能以相同的成本服務近乎雙倍的客戶量，從而實現獲利成長。這兩款晶片預計於今年稍晚正式推出，也顯示雲端巨頭正加速布局AI算力基礎建設，搶占下一波企業轉型與產業升級的關鍵主導權。

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