鴻海深化電動車佈局 擬增持鴻華先進1.2萬張

法人認為，鴻海此次擬加碼鴻華先進，反映對電動車產業長期成長性的看法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續深化電動車布局，管理層今天表示，子公司寶鑫國際投資股份有限公司董事會決議擬取得鴻華先進—創（2258）普通股，交易數量不超過1200萬股（1.2萬張），交易價格及交易總金額將依實際取得價格計算後另行公告，實際交易資訊待執行完畢後揭露。

鴻海表示，寶鑫國際投資此次取得鴻華先進普通股，主要目的為長期投資。由於本次每單位價格、總金額，以及交易完成後的累積持股數量、持股比例等資訊，皆待交易完成後另行公告。市場認為，鴻海此舉有機會進一步強化集團對電動車事業布局與掌握度。

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鴻華先進科技為鴻海電動車布局的重要平台之一，市場普遍視其為鴻海推動整車開發、設計服務的重要載體。近年鴻海積極擴大電動車事業版圖，除推出多款電動車原型車外，也持續推進北美、日本與東南亞等市場布局，並將電動車列為「3+3」新事業發展主軸之一。

法人認為，鴻海此次擬加碼鴻華先進，除反映對電動車產業長期成長性的看法，也有助鞏固集團在電動車平台、軟硬整合及全球接單布局上的競爭力，後續是否進一步帶動合作案或訂單落地，值得持續觀察。

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