自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海深化電動車佈局 擬增持鴻華先進1.2萬張

2026/04/22 18:44

法人認為，鴻海此次擬加碼鴻華先進，反映對電動車產業長期成長性的看法。（記者方韋傑攝）法人認為，鴻海此次擬加碼鴻華先進，反映對電動車產業長期成長性的看法。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續深化電動車布局，管理層今天表示，子公司寶鑫國際投資股份有限公司董事會決議擬取得鴻華先進—創（2258）普通股，交易數量不超過1200萬股（1.2萬張），交易價格及交易總金額將依實際取得價格計算後另行公告，實際交易資訊待執行完畢後揭露。

鴻海表示，寶鑫國際投資此次取得鴻華先進普通股，主要目的為長期投資。由於本次每單位價格、總金額，以及交易完成後的累積持股數量、持股比例等資訊，皆待交易完成後另行公告。市場認為，鴻海此舉有機會進一步強化集團對電動車事業布局與掌握度。

鴻華先進科技為鴻海電動車布局的重要平台之一，市場普遍視其為鴻海推動整車開發、設計服務的重要載體。近年鴻海積極擴大電動車事業版圖，除推出多款電動車原型車外，也持續推進北美、日本與東南亞等市場布局，並將電動車列為「3+3」新事業發展主軸之一。

法人認為，鴻海此次擬加碼鴻華先進，除反映對電動車產業長期成長性的看法，也有助鞏固集團在電動車平台、軟硬整合及全球接單布局上的競爭力，後續是否進一步帶動合作案或訂單落地，值得持續觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財