廣達轉投資的雲象科技 預計5月下旬25元創新板掛牌上市

雲象科技預計5月下旬於創新板掛牌上市。圖為雲象執行長葉肇元。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕廣達（2382）持股15%的數位病理與AI醫療解決方案廠商雲象科技（7803），預計將於5月下旬於創新板上市，目前暫定每股承銷價為25元。

雲象今日發表其全球佈局戰略，宣示憑藉核心產品aetherSlide數位病理影像管理系統同時取得美國FDA與歐盟IVDR雙認證的國際優勢，結合aetherBot全自動玻片掃描系統，正式由台灣數位病理領先者，升級為具備全球競爭力的數位病理AI大廠。

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根據Marketsand Markets預估，全球數位病理市場規模將從2025年的14.6億美元，快速增長至2030年的27.5億美元，年複合成長率（CAGR）達13.5%。面對檢體量爆發與專業病理人力短缺的雙重擠壓，雲象科技執行長葉肇元指出，病理科的數位化已經勢在必行。雲象透過AI協作軟體與自動化技術，解決精準醫療中最關鍵的效率節點。

雲象科技計畫以aetherBot作為海外擴張的戰略破點，透過玻片掃描自動化的作業流程切入國際醫療機構後，將帶動核心軟體aetherSlide影像管理平台的滲透率，也讓雲象的軟體生態系迅速在全球佈點，極大化市佔率。

在國內市場，雲象科技已掌握約70%的市佔率，合作夥伴涵蓋臺大醫院、北榮、林口長庚、國泰醫院等指標性醫學中心。隨著政府推動「健康台灣深耕計畫」，雲象將持續深化既有用戶黏著度。透過高度延伸的系統功能強化用戶黏著度，台灣高密度的醫療體系驗證經驗，已成為雲象輸出國際市場的最佳模範與基石。

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