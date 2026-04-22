宏達電VIVE Eagle 進軍日本市場 全球版圖再擴展

宏達電VIVE Eagle 登陸日本 。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 宏達電 HTC（2498）今（22）日宣布，旗下 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 正式於日本市場開展，即日起透過 VIVE 官網 以及 au Online Shop 於日本開放預購，並將於 4 月 24 日起正式開賣。這是宏達電AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle繼台灣、香港、新加坡市場銷售後，再次拓展國際版圖。

宏達電HTC 資深副總裁黃昭穎表示，VIVE Eagle 正式進軍日本市場，象徵 HTC 持續開展 AI 智慧眼鏡全球布局的重要里程碑，此次與 KDDI 合作，將有助擴大產品在日本市場的通路覆蓋與體驗，進一步加速 AI 智慧眼鏡融入日常生活應用。

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宏達電說，目前在 VIVE 官網、KDDI 與沖繩セルラー直營門市、au Style 指定門市、au Online Shop，以及Yamada Denki（山田電機）等通路展開銷售與展示體驗。

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