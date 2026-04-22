股匯兩樣情！台股續創新高 台幣翻貶結束連2紅

台股創新高，台幣翻貶結束連2紅。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布延長停火但持續封鎖伊朗港口延期加上聯準會主席提名人華許對於降息態度不明，市場瀰漫不確定性，避險資金湧入美元，主要亞幣承壓，新台幣兌美元匯率結束連兩日升值走勢，收在31.54元、貶值5.1分，成交量降至16.685億美元。

儘管台股盤中38000點未能順利站穩，最後漲點收斂至273.36點，收在37878.47點，但盤中與收盤皆再度刷新歷史紀錄。三大法人則同步買超，合計買超160.04億元。其中，外資仍買超116.09億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價則是一早即貶回31.5價位，上午盤在台股創新高下，買賣雙方一度拉扯，走勢震盪，午後則隨美元買盤增加，一路走貶，並收在當日最低價。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小漲0.05%、韓元貶值0.36%、台幣貶0.16%、日圓貶0.13%、人民幣貶0.07%、新幣貶0.04%，主要亞幣同步走軟。

匯銀人士指出，台股基本面與資金面仍具支撐，外資若持續淨流入，有助於部分抵銷貶值壓力。預期新台幣短線可能續在31.4～31.7元區間震盪，後續走勢將取決於美元強弱與國際資金流向變化，並緊盯美國聯準會政策動向，若降息預期持續反覆，美元指數易維持高檔整理，對亞幣形成壓力；其次，中東地緣政治風險未解，避險需求也將間歇性推升美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法