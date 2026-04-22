從口罩地圖到「光復超人」！公民科技成災防新力量、7月釋出首波數位元件

台灣公民科技在災害防救領域展現高度能量，圖為韓籍啦啦隊女神李多慧化身「鏟子超人」，展現民間力量投入災後支援的行動力。（下載自李多慧IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕「公民科技」是一場由群眾發起的社會創新行動，匯聚開發者、設計師與各行各業專業者，在公益精神驅動下主動投入，將技術轉化為解決公共問題的工具，這股力量強調靈活與即時，能迅速部署資源、回應需求，並透過跨域協作激發創新，突破傳統治理框架。更重要的是，公民科技秉持「以人為本」的精神，從使用者需求出發，透過民間參與提升政策透明度，不僅強化公共服務效率，也讓科技成為推動社會共好的關鍵力量。

數位發展部（下稱數發部）數位國際司司長莊盈志今（22）日指出，台灣近年在公民科技領域的發展，尤其在災害應變上展現高度能量。回顧2015年八仙塵爆事件，g0v社群在官方系統癱瘓時，48小時內建置傷患查詢系統，協助家屬即時掌握資訊；2020年疫情期間，民間與政府協力推出「口罩即時查詢地圖」，短短3天內上線，有效穩定社會情緒並優化資源分配。

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到了2025年丹娜絲颱風，更進一步推出石棉瓦預警地圖，輔助政府預先規劃災後石綿廢棄物清運；以及在同一年樺加沙颱風重創花蓮，由在地社群發起的災情資訊整合平台「光復超人」，成為災區重要的數位後援。一連串案例顯示，公民科技已從早期的自發行動，逐步走向制度化，並開始對公共政策產生實質影響力。

數發部近年亦積極扮演橋接角色，強化科技社群與政府部門之間的連結。相關應用也從災防領域延伸至日常生活，包括優化公托申請流程、數位化登革熱防治作業、建置兒童早療預約系統，甚至發展低碳餐飲計算工具與運動地圖等，讓公民科技逐步成為提升行政效率與使用者體驗的重要推手。

莊盈志也坦言，政府在資料運用上仍面臨一定限制，部分具公共價值的資料，受制度與規範影響，未必能直接對外釋出。因此，如何建立一套機制，讓年輕世代與民間聲音能更有效與政府互動，成為當前重要課題。他指出，「協作機制」是關鍵，未來希望發展一套可納入政府災害防救體系的合作模式，由政府主導制度與資源配置，同時保留民間參與空間，讓各界專長得以發揮，形成真正的公私協力。

數發部也觀察到，公民協作的發展仍面臨多重挑戰，限制了公民力量在救災中的發揮。首先，公私機制對接，公部門與公民社群獨立運作，需要一個交換訊息的機制；其次，人才資源分散，具備科技能力的公民遍布各地，需要有效的平台與機制凝聚力量；再者，各項專案成果缺乏系統化累積與傳承，限制長期發展潛力。

對此，數發部也提出三大推動方向：首先，建立公私協力機制，讓公民力量逐步納入既有災害防救體系，並建立雙向資訊共享管道；其次，建構災防應變人才網絡，整合跨領域專家資源，提升即時應變能力；第三，強化數位基礎建設，包含打造可重複使用的軟體元件庫與知識傳承機制，使每一次實戰經驗都能累積為未來資產。

在具體推動上，官方已規劃分階段落實相關措施。首先將於5月舉辦首場「防災積木元件徵集創新賽」說明會，並透過兩波活動釋出共12件數位元件。依時程規劃，115年7月推出第1波數位元件（6件），10月公布公私協力機制，12月釋出第2波元件（6件）與工具包，並公布人才庫徵選機制，並預計於116年6月完成元件及協力機制驗證活動。

隨著數位元件與工具包陸續釋出，並逐步完成公私協力機制驗證，未來不僅有望催生更多創新技術解方，也讓民間能量更有效銜接政府體系，進一步強化整體災防應變韌性。

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