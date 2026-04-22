為了多領年金！6旬婦「選擇延後領」超省苦撐5年 卻被朋友1句話嚇傻

延後領取年金雖具備財務優勢，若過度犧牲當下生活品質，反而可能增加風險。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為，只要把年金「延後領取」，就能換來更高保障的老後生活。然而，日本一名66歲婦人原本為了追求「月領25萬日圓（約新台幣4.9萬元）」的理想退休生活，選擇延後領取年金長期苦撐節省，卻因朋友的1句話，震驚得說不出話來。原本堅信的退休計畫瞬間崩塌，也讓她重新面對殘酷現實

日媒報導，居住在東京的伊藤女士（化名）於65歲退休後，決定不立即領取年金，改採「延後受給」策略，希望透過制度加成，在70歲後獲得更高額年金收入，最高可望增加至約42%。為此，她選擇在過渡期間完全依賴退休金與存款維持生活。

請繼續往下閱讀...

然而，沒有固定收入的日子讓現實壓力迅速浮現。伊藤女士大幅縮減生活開支，不僅停止外食，也暫停了打高爾夫的愛好，連日常消費也嚴格控管。她會在超市等折扣標籤，並且小心地管理水電瓦斯帳單，生活幾乎進入極度節省模式。她坦言「我當時想，我現在只能耐心等待了。我相信等我到了70歲，一切都會好起來的。」於是，他繼續過著以省錢為中心的生活

轉折點出現在一次與多年未見朋友的重逢。當她談及自己的年金規劃時，對方僅淡淡一句「你的存款不會先用完嗎？」讓她當場沉默，朋友再說「趁身體還健康的時候花掉豈不是更好嗎？」伊藤女士啞口無言。

這番話成為關鍵衝擊點。伊藤女士開始重新思考延後領取的前提條件，包括健康狀況與資金消耗速度，「如果撐不到那個時間點，那一切計畫就沒有意義了。」

在重新評估後，伊藤女士決定調整策略，考慮部分領取年金並搭配兼職工作，以維持生活彈性。她表示「我以前只看未來金額，但忽略了現在的生活。」專家指出，延後領取年金雖具備財務優勢，但並非適用於所有人，若過度犧牲當下生活品質，反而可能增加風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法