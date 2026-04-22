健亞、易威股東會通過換股合併案 雙方成長起點

健亞股東會通過與易威的換股合併案。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／新竹報導〕在國發基金支持下，國內藥廠健亞（4130）今股東會通過與易威（1799）的換股合併案，健亞董事長陳正表示，這將是1+1大於2的合併案，也將是雙方成長爆發的起跑點。

易威今股東會也通過與健亞換股合併案，易威表示，此一結果不僅展現股東對雙方合作方向的肯定，也為未來整合發展與長期成長奠定重要基礎。後續將依相關法令規定，儘速完成各項應辦申報及行政作業，確保本案依法合規、穩健推進，並依既定時程展開後續整合與合作規劃。

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易威重申，本次合作案完成後，雙方既有法人治理架構與核心經營團隊將維持穩定，營運主軸與發展方向不變。未來將在既有基礎上，結合雙方資源與優勢，朝向更大市場與更高層次的平台發展，進一步擴大台灣與美國市場布局，提升整體競爭力與國際能見度。

為加速合作效益落實，後續將儘速成立整合委員會，針對業務協同、產品策略、研發資源、產能配置及市場拓展等面向，進行系統化整合規劃，務實推動各項綜效落地，期望盡快轉化為具體營運成果。

此外，針對雙方先前已規劃中的多項合作案，也將於本次換股案通過後儘速展開推進作業，加快決策與執行效率，透過更緊密的合作機制，擴大雙方在產品布局、技術平台及市場通路上的整合效益，長期創造更高的產業價值與股東回報。

至於搶親失敗的強生製藥（4747），該公司表示，會行使異議股東買回權，強生每股平均成本為31元，目標拿回9億元。

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