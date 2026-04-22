房市降溫轉盤整 五大銀行首季新增房貸年減26.5％創3年新低

中央銀行今日公布台銀等5大銀行3月新增房貸金額回升至590.24億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布台銀等5大銀行3月新增房貸金額回升至590.24億元，不過，第一季新增房貸1525.54億元、年減26.5%，仍創下3年新低。央行表示，房市已由前年的過熱轉為修正，目前進入盤整期。

五大銀行是指台灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行及土地銀行，每個月新增房貸金額與利率向來是市場觀察房市的重要風向球。

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根據央行統計，3月在工作天數恢復正常後，5大銀行新增房貸金額回升至590.24億元，月增222.6億元；新增房貸利率則小降0.016個百分點至2.306%，官員表示，主要是3月承坐較多築巢優利貸以及行員優惠貸款比重增加因而拉低房貸利率。另，3月5大銀行新青安貸款新增金額為251億元、較2月增加92億元。

央行官員表示，從六都買賣移轉棟數來看，3月年增率為0.4%、第一季年減2.15%，「交易量已經止跌、接近持平」。

房價方面，信義房屋公布3月大台北地區中古屋房價指數為179.09，月增1.58%、年增0.16%，整體趨於持平；其中，台北房價續揚，指數落在166.95，月增3.29%、年增4.25%，新北市出現修正，3月房價指數197.18，月減0.06%、年減約3%。

不過，在交易量逐步回穩之際，第一季5大銀行新增房貸仍年減逾兩成，引發市場關注銀行放款是否轉趨保守。

對此，央行官員表示，相關數據難以直接對比，主要因房貸來源不限於5大銀行，部分購屋族可能轉向其他公股或民營銀行申貸，導致統計出現落差。

官員強調，整體而言，房市已由前年高檔熱絡進入修正期，目前呈現「交易量止穩、房價盤整」的態勢，顯示政策已發揮初步效果，後續將持續觀察市場變化，並視情況進行滾動檢討。

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